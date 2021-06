Alaquàs bonifica el 100% de la taxa del Mercat Ambulant del primer quadrimestre del 2021

Print This Post

Aquesta mesura forma part del Pla de Reactivació Econòmica Activa Alaquàs que té com a objectius pal·liar els efectes de la pandèmia i ajudar a la reactivació de l’economia

El Ple de la Corporació Municipal d’Alaquàs aprovarà hui dimecres 23 de juny la supressió per al primer quadrimestre del 2021 de la taxa del Mercat Ambulant d’Alaquàs tal i com es va dictaminar en la Comissió Informativa celebrada el passat dijous 17 de juny.

Amb aquesta mesura, l’Ajuntament d’Alaquàs vol contribuir a pal·liar els efectes negatius que ha patit aquest sector comercial arran de la crisi generada per la COVID-19, i a la reactivació econòmica del sector. Durant l’any 2020 es va bonificar la taxa d’ocupació i enguany, donades les mesures sanitàries adoptades que derivaren en restriccions de mobilitat i interacció social durant els primers mesos d’aquest any i que han afectat directament al desenvolupament econòmic del Mercat Ambulant, s’aprova l’exoneració de la taxa per al primer quadrimestre.

Donat que la taxa del primer quadrimestre ja es va reportar en el seu periode, l’Ajuntament d’Alaquàs ha decidit compensar el pagament amb el segon quadrimestre, per la qual cosa, les i els venedors no hauran d’abonar cap taxa fins a setembre de 2021.

Aquestes mesures formen part del Pla Activa Alaquàs, el major pla econòmic de la història d’Alaquàs dotat amb més de 1,8 milions d’euros que conté mesures de caràcter social, econòmic, sanitari i tributari destinades a reduir i controlar els efectes de la pandèmia sobre la població. Es tracta d’un pla que persegueix la reactivació econòmica del teixit local i que té com a objectius pal·liar els efectes de la pandèmia sobre la població i que contempla mesures destinades a reactivar l’economia local després de la paralització de l’activitat conseqüència de l’estat d’alarma i el confinament.