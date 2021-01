Alaquàs bonificarà la tarifa de l’aigua i les taxes de clavegueram i d’arreplegada de residus sòlids a les famílies amb renda baixa

Connect on Linked in

Alaquàs bonificarà a partir d’enguany la tarifa municipal de l’aigua i les taxes per la prestació del servei de clavegueram i d’arreplegada de residus sòlids urbans (ecotaxa) a les unitats familiars amb renda baixa empadronades al municipi.

Es tracta d’una mesura posada en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs per tal d’ajudar a les famílies a fer front a la crisi econòmica generada per la Covid-19.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 15 de gener i finalitzarà el 15 de febrer de cada any i haurà de ser sol·licitat cada any per a la seua renovació. L’import de la bonificació variarà en funció de la taxa i el col·lectiu al què es pertany. En el cas de l’aigua, s’aplicarà la tarifa de consum prevista per al bloc 1 fins als 36 m3 per trimestre i es bonificarà en un 100% el canon per amortització i renovació d’inversions en els primers 24 m3 per trimestre i en un 50% dels 24 m3 fins als 48 m3 per trimestre.

Pel que respecta a les taxes de clavegueram i arreplegada de residus sòlids (ecotaxa), es bonificarà el 100% de la quota a les persones jubilades i pensionistes durant els quatre cobraments trimestrals següents a la resolució i en la resta de col·lectius es bonificaran 5 euros per quota de la taxa en els quatre cobraments trimestrals següents a la resolució.

Per tal de rebre aquesta ajuda cal ser persona empadrona al municipi i reunir conjuntament els següents requisits: ser titulars dels contractes de subministrament d’aigua potable o en el seu defecte, titulars del contracte de lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la reducció de la taxa, residir en l’habitatge per al qual se sol·licita aquesta ajuda amb una antiguetat mínima de 6 mesos anteriors a la data de la sol·licitud i tindre uns ingressos anuals de tots els membres de la unitat familiar o de convivència que no superen els llindars de renda establerts en l’Ordenança reguladora. A més, per a cada membre de la unitat familiar o de convivència amb una discapacitat igual o superior al 33% i per al cas de famílies monoparentals, es considerarà una persona més a l’efecte del càlcul del coeficient.