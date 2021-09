Alaquàs celebra amb èxit l’activitat de jocs de taula Keruleljok

Connect on Linked in

El col·legi Bonavista ha acollit aquest cap de setmana aquesta activitat organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs i l’agrupament escolta Pas de Pi

Més de 70 persones de totes les edats van participar els dies 4 i 5 de setembre en l’activitat Keruleljok organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs i l’agrupament escola Pas de Pi amb la col·laboració dels col·lectius Zombi Paella, Homoludicus València, IVAJ i Zacatrus. Es tracta d’una activitat posada en marxa per tal de promocionar aquest tipus de jocs com una alternativa d’oci a través dels quals es pot jugar aprenent i fomentant el desenvolupament de diverses habilitats com la creativitat, l’atenció, la memòria i la concentració.

El joc es va desenvolupar en dues jornades difererents al pati del col·legi públic Bonavista i per ell van passar tant públic jove com adult així com famílies. Es va celebrar en un recinte obert per tal de respectar totes les mesures sanitàries. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, i el regidor de Joventut, Javi Antúnez, van participar també en la jornada per tal de felicitar els col·lectius organitzadors i col·laboradors per aquesta iniciativa inclosa dins de la programació cultural #CulturAlaquàs posada en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs per als mesos de setembre i octubre. El primer edil va anunciar que l’objectiu és continuar organitzant aquest tipus de jornades per tal de contribuir en la posada en marxa d’acitivtats que ajuden a desenvolupar tot tipus de capacitats d’habilitat i que a més afavoreixen el treball en equip i les relacions socials.

Les persones participants van poder gaudir de jocs com Fallera Calavera, El Tesoro de los Dragones, Colonos de Catán, Saboteur, Golpe de fe, Guardianes de la Pachamama, Carcassone, Dixit, Ikonicus, Ubongo, Illusion, El Rey de la Montaña, Monstruo Final Anillo al dedo, The Game, Mascletà, Jungle Speed i Dealmker entre altres.