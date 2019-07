Alaquàs celebra el Dia Mundial contra la tracta de persones.

Connect on Linked in

Hui 30 de juliol es celebra el Dia Mundial contra la tracta de persones. Una efemèrideproclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 2013 per recordar i denunciar que el tràfic de persones és un delicte greu i una violació dels drets humans. Una lacra encara per erradicar i que fa de la infància i les dones els col·lectius més victimitzats per aquest tipus de delictes.

Segons les dades facilitades pel Ministeri de l’Interior en l’informe sobre “Prevenció i lluita contra la tracta d’esses humans a Espanya”, durant l’exercici 2017 es van registrar un total de 1.117 casos de víctimes de la tracta de persones, 533 relatives a explotació laboral (47%), 577 explotació sexual (52%), a més d’altres delictes amb fins com la mendicitat, matrimonis forçats o tracta per a activitats delictives.

Per autonomies, a la Comunitat Valenciana la xifra també és significativa: entre 2015 i 2017 es van realitzar un total de 6.605 intervencions relacionades amb el tràfic de persones per a explotació laboral, i 809 intervencions relacionades amb el tràfic de persones per a finalitats d’explotació sexual.

Entre els documents elaborats al respecte de la tracta d’éssers humans destaquen les operacions dutes a terme per la INTERPOL. Unes accions que durant 2018 van donar com a resultat el rescat de 600 víctimes de tràfic de persones, entre elles quasi 100 xiquets.

Per a l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya(ANUE )la lluita conjunta de tots els actors de la societat és clau per erradicar aquesta situació i recorda que: “Amb l’aprovació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible juntament amb la Declaració de Nova York aprovada en el Cim sobre els Refugiats i els Migrants, els Estats es comprometen a acabar amb tota forma de violència i explotació i a combatre la tracta i el contraban de persones”.