Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs, a través de la Regidoria de Benestar Animal, llança una campanya per a conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de tindre cura dels animals, respectar els seus drets i garantir el seu benestar

Alaquàs celebra hui divendres 10 de desembre el Dia Internacional dels Drets dels Animals amb la difusió d’una campanya de conscienciació ciutadana amb l’objectiu de promoure el respecte cap als animals i donar a conéixer els drets que han de tindre independentment de la seua espècie.

La imatge de la campanya es pot contemplar ja als MUPI i es distribuirà hui pels diferents canals d’informació municipal. Està formada per quatre dissenys diferents en els quals els protagonistes són quatre animals: un gat, un gos, un conill i un papagall. En els cartells es poden llegir els següents drets fonamentals: llibertat, respecte, no causar dolor, preservació del seu hàbitat i satisfacció de les seues necessitats.

Aquesta campanya forma part de les iniciatives posades en marxa per la Regidoria de Benestar Animal al llarg de tot l’any i sorgeix arran de l’aprovació el passat mes de novembre, per part del Senat, de deixar de considerar els animals com a béns mobles o coses per tal de reconéixer-los la seua naturalesa d’èssers vius dotats de sensibilitat, és a dir, éssers que senten. L’objectiu d’aquest dia que se celebra a nivell internacional des de l’any 1977, quan es va redactar la Declaració Universal dels Drets dels Animals, és promoure el respecte cap a tots els animals, salvaguardar la seua vida i evitar el sacrifici injustificat així com el maltractament per plaer o espectacle.