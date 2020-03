Alaquàs celebra la Cavalcada del Ninot 2020

Connect on Linked in

El municipi celebrava el passat dissabte 7 de març aquesta important cita fallera que donarà pas a la setmana gran de les festes Josefines

Crítica, sàtira i una bona dosi d’originalitat. Són els ingredients que no van faltar el passat dissabte 7 de març a Alaquàs durant la celebració de la Cavalcada del Ninot 2020. La jornada organitzada per la Junta Local Fallera i protagonitzada per les 11 comissions locals del municipi iniciava el seu recorregut, com ja és tradició, al CEIP González Gallarza per finalitzar a les portes de l’Ajuntament d’Alaquàs. Allí els esperaven a més del jurat, les nostres Falleres Majors Sara Morcillo Torralba i Judith Díaz Gomáriz acompanyades per l’Alcalde d’Alaquàs Toni Saura i el Regidor de Falles Alex Ramos.

La desfilada va posar de manifest, un any més, la dedicació i el gran treball que duen a terme les comissions del municipi per fer gaudir a centenars de veïns i veïnes que ixen al carrer per sumar-se a la festa.

Després d’un cap de setmana intens, Alaquàs continua amb l’activitat fallera. El proper 15 de març coneixerem un dels secrets millor guardats amb la plantà dels monuments fallers. Un dia després, el 16 de març a les 18 hores el jurat farà públic el veredicte amb els noms de les comissions guardonades d’enguany. I el dimarts 17 tindrà lloc l’Ofrena de Flors a la Mare de Déu de l’Olivar.