Alaquàs celebra la gran cavalcada dels Reis Mags protagonitzada pels col.lectius, entitats i associacions locals

La cita que va tindre lloc el passat 5 de gener, va comptar amb un espai dedicat a persones amb mobilitat reduïda i la traducció a la llengua de signes

Alaquàs posava fi recentment a una agenda carregada d’activitats previstes per celebrar l’arribada del Nadal al nostre municipi. El passat 4 de gener, els Patges Reials anunciaven l’arribada de ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Des del Castell d’Alaquàs i fins a la parròquia de la Santíssima Creu, els emissaris van arreplegar les cartes escrites pels xiquets i xiquetes del municipi. Ho van fer acompanyats de la burreta.

Durant la cita no va faltar el ja tradicional betlem vivent organitzat per l’associació l’Oroneta, la falla Av. Miguel Hernández i l’Ajuntament d’Alaquàs, i el repartiment de castanyes torrades per al públic assistent. En tornar al Castell, els Patges Reials van fer entrega d’uns presents per a cadascú dels xiquets i xiquetes que van assistir a la trobada.

El dia 5 de gener, Alaquàs es preparava per rebre la tan esperada visita dels Reis Mags d’Orient. A les 18 de la vesprada arrancava una gran cavalcada que va comptar amb la participació d’associacions, entitats i col·lectius ciutadans. Va ser un acte multitudinari, gràcies a la presència de veïns i veïnes del municipi, a més d’inclusiu. La cita va comptar amb un espai per a persones amb mobilitat reduïda i la traducció a la llengua de signes.

El recorregut va començar al CEIP Gonzàlez Gallarza, passant per l’Avinguda Miguel Hernàndez, Plaça de la Constitució per finalitzar a la porta de l’Ajuntament d’Alaquàs on va tindre lloc la recepció oficial a càrrec de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i del Consell de Xiquets i Xiquetes.

Els Reis Mags van arribar precedits d’una gran cavalcada. El ritme el marcava la batucada encapçalada per dos elefants unflables gegants, l’animació de l’Escola de teatre local Juan Alabau, Dinamo Teatre i el grup de Corresponsals juvenils del municipi. A la cita també va desfilar el grup d’animació Pechechus. Durant la desfilada no va faltar l’acompanyament musical de la UMA, el Trenet de l’Associació de Comerciants d’Alaquàs (CAdA) amb la Clavaria dels Dolors i Sant Miquel, l’Agrupació de pares i mares del CEIP Madre Josefa Campos a més del Grup de Gimnàstica Rítmica que va delectar al públic amb un bon grapat de coreografies preparades per a l’ocasió.

La burreta, el Grup de Danses de l’Olivar i els nostres gegants, Sotil i Carmesina, donarien pas a les carrosses de ses Magestats els Reis Mags d’Orient. Acompanyaren a Melcior, Gaspar i Baltasar, l’Associació de Moros i Cristians Perolers, la Junta Local Fallera, els Clavaris del Crist 1995 i el grup de ball ALHAM. Durant la desfilada es van repartir prop d’una tona i mitja de caramels sense gluten.

Una vegada van arribar a l’Ajuntament, va sonar el tradicional Al·leluia acompanyat pels focs d’artifici i el llançament de centenars de globus biodegradables. Els Reis van pujar al balcó per oferir el seu tradicional discurs.

Per finalitzar, Melcior, Gaspar i Baltasar, van rebre als xiquets i xiquetes per escoltar els seus desitjos per al 2020 i intentar fer-los realitat.