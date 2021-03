L’event, organitzat per l’Ajuntament d’Alaquàs i l’Associació de Poetes i Poetesses del municipi, serà retransmés en directe a través del Facebook municipal Som Alaquàs el dimarts 16 de març a les 19 hores. En l’acte es presentarà la campanya “Regalem Poesia”

Alaquàs celebrarà el Dia Mundial de la Poesia amb un recital en línia protagonitzat per l’Associació de Poetes i Poetesses del municipi. L’acte tindrà lloc el dimarts 16 de març a les 19 hores a la Biblioteca Municipal Ausiàs March d’Alaquàs i serà retransmés en directe a través del Facebook municipal Som Alaquàs.

En el recital participaran Antonia Cebrián, Fernando Garrido, Joan Vila, Natxo García, Pep Ferrer, Pilar LaTorre i Roger Swanzy, membres de l’entitat protagonista. Durant l’event cada artista donarà a conéixer un dels seus textos poètics.

Es tracta d’una iniciativa promoguda per l’Ajuntament d’Alaquàs i per aquesta associació local per tal d’apropar la poesia a totes persones i oferir-los una iniciativa cultural interessant a l’abast de totes i tots. Per això, per tal de respectar totes les mesures i restriccions per a fer front a la lluita contra el Covid-19, s’ha decidit oferir en línia aquest event i no comptarà amb presència de públic.