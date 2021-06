Connect on Linked in

Es tracta d’una iniciativa posada en marxa pel departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’Alaquàs per tal de commemorar el Dia Nacional de la Llengua de Signes que se celebra hui 14 de juny

Alaquàs commemora hui dilluns 14 de juny el Dia Nacional de la LLengua de Signes convidant la ciutadania a conéixer l’alfabet dactilològic amb la realització de dos murals en els quals es pot contemplar una part del sistema de comunicació que utilizen les persones sordes.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, ha destacat que es tracta d’una iniciativa dins de les polítiques d’inclusió de l’Ajuntament d’Alaquàs “per tal de visibilitzar el col·lectiu de persones sordes i donar a conéixer una part de la llengua de signes per tal que arribe a tota la població”. La Regidora de Benestar Social, Elena Solís, ha volgut insistir també en la importància de “fer d’Alaquàs una població més inclusiva perquè tots i totes som diferents. És important arribar a totes les veïnes i veïns perquè es puguen iniciar en aquesta llengua”.

Els murals estan ubicats en dues de les zones més freqüentades per les veïnes i els veïns: l’Albereda Sud, just a l’entrada a l’Escola Municipal Infantil l’Alqueria i pròxim a alguns centres educatius, i l’altre al parc de la Sequieta, un dels espais públic més important del municipi. En els panells es pot contemplar la representació manual de les lletres que composen l’alfabet de la llengua oral i que utilitzen les persones sordes per a comunicar-se. L’objectiu és apropar la ciutadania a aquesta part de la llengua i convidar-la a iniciar-se en ella. El treball ha sigut realitzat amb la col·laboració del departament de Comunicació que s’ha encarregat de la realització de les plantilles, els Serveis Urbans que han realitzat la pintura dels murals i l’alumnat de l’Institut Clara Campoamor que també ha col·laborat en el procés de pintura.

Els murals es quedaran visibles per a sempre en aquestes localitzacions. L’objectiu és continuar oferint activitats com aquestes per tal de fer partícip a la població d’aquestes iniciatives. Per això, l’Ajuntament d’Alaquàs està treballant en nous projectes de manera conjunta amb les persones sordes que formen part del col·lectiu educatiu de la població d’Alaquàs.

Cal destacar que des de fa anys, tots els actes de gran afluència que organitza l’Ajuntament d’Alaquàs compten amb una persona intèrpret de la llengua de signes i que el Castell d’Alaquàs posa a disposició de les veïnes i veïns un QR amb la llengua de signes.