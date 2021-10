Connect on Linked in

Alaquàs commemora la data del 9 d’octubre i reconeix l’esforç i el treball de la ciutadania en un acte celebrat al claustre del Castell d’Alaquàs

Alaquàs ha commemorat un any més la festivitat del 9 d’octubre amb la celebració de la IX edició dels Premis Castell d’Alaquàs, una iniciativa de l’Ajuntament d’Alaquàs per tal de premiar l’esforç i el treball de la ciutadania en l’art, la ciència i les humanitats. L’acte va tindre lloc ahir dimecres 6 d’octubre al monument històric i va comptar amb la presència de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, les persones premiades, el jurat dels premis i una representació de la Corporació Municipal. L’acte es va iniciar amb una actuació musical a càrrec d’un trio de corda de la Unió Musical d’Alaquàs.

En les intervencions, l’Alcalde d’Alaquàs va posar de relleu la importància d’aquests premis creats amb dos objectius: “reconèixer l’esforç i talent de les nostres veïns i veïns i que la nostra ciutadania trobe ací referents, models de competència professional, de convivència, de tolerància, d’esforç, de constància i de compromís amb el poble”. Toni Saura va destacar el potencial de cadascun dels premiats i va insistir en la “immensa sort d’Alaquàs per comptar en el poble amb exemples com els premiats, que són sols una mostra de l’enorme talent que hi ha a Alaquàs, la inesgotable pedrera de col·lectius i persones extraordinàries, compromeses i valentes”.

El jurat d’aquests premis ha decidit guardonar en aquesta novena edició el músic Enric Parreño Moratalla en la categoria d’Arts, l’empresa Fritoper/Fritos Pérez en la modalitat de Ciència, Tecnologia i Emprenedoria i l’esportista Carlos Sanchis en la categoria d’Humanitats i Esports, Ciències Socials i Solidaritat.

El reconeixement a Enric Parreño Moratalla ve motivat no sols pel seu treball a Alaquàs sinó també per la seua trajectòria professional a nivell nacional i internacional. Gràcies al seu treball, Enric ha dut el nom d’Alaquàs arreu del món. Va iniciar el seus estudis musicals de trombó i bombardí a la Unió Musical d’Alaquàs i es va formar com a instrumentista als Conservatoris Superiors de València i Barcelona amb nombrosos i reconeguts professors. Va rebre classes de direcció amb prestigiosos formadors i dirigeix amb freqüència diferents agrupacions i solistes internacionals. Des de molt jove va començar a impartir classes de Llenguatge Musical, música de cambra i agrupacions instrumentals a Alaquàs, tant a l’Escola de Música com al Conservatori. Destaca la seua tasca al capdavant de les bandes d’iniciació i juvenil, formant una gran pedrera de músics així com també la responsabilitat de dirigir durant dotze anys la Banda Simfònica de la Unió Musical d’Alaquàs, actualment és el director titular de l’Orquestra de la Unió Musical d’Alaquàs, en les quals va implementar projectes innovadors que han modernitzat el funcionament d’ambdues agrupacions, fusionant-les amb altres disciplines artístiques com el cinema, els balls de saló, la dansa clàssica i el teatre. Gràcies a la seua trajectòria professional en països d’Amèrica i Europa, s’han produït diversos convenis de col·laboració internacional amb la Unió Musical d’Alaquàs. En l’actualitat compagina la seua tasca de director amb la docència i s’encarrega de la direcció del Conservatori i Escola de Música d’Alaquàs.

L’empresa Fritoper, antiga Fritos Pérez, és la història d’una empresa familiar d’Alaquàs que va nàixer de forma modesta i que s’ha consolidat a base d’esforç i treball. El seu origen es remunta a finals dels anys 70 del passat segle, quan el matrimoni Juan Pérez i Mari Carmen va començar a fabricar creïlles fregides en una xicoteta planta baixa de la plaça Ollers d’Alaquàs. Pocs anys després es van traslladar a la primera nau industrial que van poder adquirir ubicada al polígon El Bovalar d’Alaquàs. A principis dels anys 90 es va convertir en la primera empresa d’Espanya en adquirir una màquina per a la fabricació de roses per a microones, una de les seues primers fites que va suposar un canvi substancial en la seua forma de produir i que va fer que l’empresa es projectara encara més en el mercat dels snacks. L’any 2001 van vendre el capital de l’empresa i la família es va desvincular i l’any 2007, Javier i Sergio Pérez, els fills de Juan i Mari Carmen, van decidir crear una nova empresa sota el nom Fritoper. Van ser anys durs sense finançament i crisi immobiliària però, van aconseguir que l’empresa tornar a prendre el vol i es van especialitzar en la fabricació de creïlles fregides i roses per a microones amb marca pròpia i marca blanca. Cal destacar que en les bosses es reprodueix el Castell d’Alaquàs. L’any 2016 van adquirir la fàbrica de papes Vicente Vidal i van anar ampliat fins a l’actualitat amb una superfície total productiva de 20.000 metres quadrats. Fritoper proporciona en aquests moments ocupació per a 170 persones i està construint un nou centre a Alaquàs. En aquest vídeo proporcionat per l’empresa es conta la seua història: https://www.youtube.com/watch?v=4q1IT33LUNg.

En la categoria d’Esports el jurat ha decidit reconéixer el veí d’Alaquàs, Carlos Sanchis Collado. Als 18 anys va patir un accident de trànsit que el va obligar a aprendre com viure en cadira de rodes. Va decidir afrontar-ho a valentia i coratge i, aconsellat per sa mare, es va veure’s motivat per l’esport. Per a Carlos, “les limitacions estan en la ment i no en la capacitat física”. Destaquen en ell els valors de l’esforç, la superació, la constància, la força i la il·lusió. Ha assolit grans reptes esportius en la seua handbike, una bicicleta semi elèctrica adaptada a la cadira de rodes, amb la qual planeja totes les seues múltiples activitats esportives i els seus quilomètrics viatges per la Península Ibèrica i per Europa. “El Viaje de Carlos”, d’Alaquàs a la Selva Negra, passant per França, Itàlia, Suïssa i Alemanya és una de les seues aventures més destacades. És conegut també el seu viatge a Islàndia amb el seu germà Michel i la Volta a Espanya per totes les comunitats on va realitzar 4500 quilòmetres. Té més projectes en ment, com ara la Ruta 66 de Nova York a Califòrnia de 5400 quilòmetres. És campió d’Espanya de Natació i Esquí Alpino i Subcampió del Descens del Sella adaptat amb piragua. Ha impartit a més cursos d’Educació Vial a instituts i autoescoles i col·labora també amb el departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’Alaquàs.

L’objectiu d’aquests premis és reconèixer les activitats realitzades pels alaquasers i alaquaseres que hagen tingut especial rellevància i transcendència. Els guardons es divideixen en tres categories: Arts, que engloba totes les disciplines artístiques, literàries, pictòriques, dramatúrgiques i musicals; Ciència i tecnologia, Emprenedor i Humanitats i Esports, Ciències Socials i Solidaritat.

El jurat d’aquests premis ha estat presidit per l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura Martín i ha exercit com a vicepresident el Regidor de Cultura, Francisco Javier Evangelista i com a secretari ha actuat el Secretari de l’Ajuntament d’Alaquàs, Alberto Buendía Moya. Com a vocals, una persona representant de cada grup polític amb representació al Ple Municipal: Marian Espert Bosch, pel PSOE, José Pons Cercera pel Partit Popular i Mónica Carmen Sánchez Soria per Ciudadanos. Han format part també la Directora de l’Àrea Sociocultural, Xelo Tomás, el Tècnic de Cultura i Festes, Pedro de Gregorio Cubos així com les persones guanyadores de les anteriors edicions: José Antonio Murillo Franco, en representació de l’Associació Cultural Mare de Déu de l’Olivar-Certament de Poemes, entitat guanyadora de la VIII edició Premis Castell d’Alaquàs 2020 i José Salvador González Moreno i Flor Hoyos Alarte, persones guardonades en la VII edició Premis Castell d’Alaquàs.