Alaquàs completa la xarxa de pictogrames instal.lats al municipi per continuar fomentant la inclusió i l’accessibilitat cognitiva

Els Horts Urbans, les Pistes de Barri, el Mercat Municipal i els Col.legis i Instituts del municipi són alguns dels nous espais on han sigut instal.lats aquestos elements visuals

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l’Autisme, hui 2 d’abril, l’Ajuntament d’Alaquàs a través del seu departament de Benestar Social ha volgut posar de relleu la importància de continuar apostant per polítiques que afavorisquen l’accessibilitat i la inclusió de totes les persones i col•lectius. Recentment, el consistori ha completat la xarxa de pictogrames amb que contava el municipi, sumant nous exemplars per instal·lar-los als edificis i espais públics més concorreguts. A més ha volgut per extensible aquesta iniciativa també als Centres educatius i Instituts del municipi, on també es farà arribar material didàctic per al seu coneixement i aprenentatge.

Aquestos elements visuals, homologats i normatilitzats, són de gran utilitat per a les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista i altres diversitats que afecten al llenguatge. Les imatges es converteixen en indicadors i faciliten la interpretació i reconeixement dels diferents espais, el que suposa una major autonomia per als usuaris i usuàries. Per poder dur a terme aquesta iniciativa ha sigut imprescindible la participació tant de les persones professionals com de l’alumnat de l’Aula de Comunicació i Llenguatge (CYL) del CEIP Bonavista. Elles i ells han sigut els encarregats de comprovar que el material és idoni i que compleix amb la finalitat.

Este tipus de senyalització mitjançant pictogrames, ha sigut elaborades prenent com a referència el material facilitat pel Centre Aragonés de Comunicació Augmentativa i Alternativa, del Govern d’Aragó (ARASAAC) i estan reconeguts a nivell nacional i internacional. Els pictogrames els trobarem ubicats a la façana de l’edifici de l’Ajuntament d’Alaquàs, la Policia Local, al Mercat Municipal, els poliesportius Municipals i pistes de barri, Horts Urbans, Centre Juvenil El Passatge i Centres per a persones Majors, Escola d’Educació Infantil Municipal L’Alqueria, Jutjat de Pau, Castell d’Alaquàs i Centre de Salut, així com als Centres educatius i Instituts del municipi.

D’aquesta manera, es compleix amb un objectiu: promoure la comprensió de l’entorn immediat, el moviment fàcil i segur en espais públics, l’accés a la informació i la participació en la vida comunitària de totes les persones, com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.