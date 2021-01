Alaquàs comptarà a partir del mes de febrer amb una nova línia d’autobús que arribarà directament a la parada de metro Nou d’Octubre de València

Connect on Linked in

Aquesta nova línia que farà de llançadera a València funcionarà de dilluns a divendres s’iniciarà a les 6:30 hores amb freqüències de pas de 30 minuts i no realitzarà parades en les poblacions veïnes

Alaquàs comptarà a partir del mes de febrer amb una nova línia de Metrobús que arribarà fins a la parada de metro Nou d’Octubre de València (Av. del Cid). L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, ha assistit a l’encontre celebrat hui amb el Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España i els Alcaldes d’Aldaia i Xirivella per a conèixer amb més detalls el nou servei que posarà en funcionament l’Agència de Transport Metropolitana de València (ATMV).

L’Alcalde d’Alaquàs, que s’ha mostrat satisfet amb la decisió de l’administració autonòmica, ha destacat que la posada en marxa d’aquesta línia és un pas endavant en la millora del transport públic a Alaquàs i ha insistit en què continuaran treballant per tal de continuar dotant el municipi dels serveis necessaris en aquest sentit.

El primer edil ha posat especial incidència en què gràcies a aquesta línia “el nombre de persones per trajecte es veurà reduït i en aquest temps de pandèmia és important “ i ha ressaltat que “la ciutadania guanyarà temps perquè arribarà abans a València ja que l’autobús no realitzarà parades en les poblacions veïnes”. Arreplegant així una reivindicació per parts dels veïns i veïnes que treballen i estudien a la capital.

Aquesta nova línia de Metrobús Exprés entre Alaquàs i València, concretament amb l’estació de metro Nou d’Octubre funcionarà els dies laborables amb 16 expedicions d’anada i 16 expedicions de tornada. S’iniciarà a les 6:30 hores en ambdós sentits amb freqüències de pas de 30 minuts i es reforçaran les franjes horàries de major demanda entre les 6:30 i les 10 hores i les 13 i les 17 hores.

La línia tindrà 4 parades a Alaquàs: la primera s’iniciarà a l’avinguda Pablo Iglesias, hi haurà una segonda parada a l’avinguda Ausiàs Marc i dos a l’avinguda Blasco Ibáñez per a finalmente connectar amb l’Hospital General i la parada de Metro de Nou d’Octubre de València.

Així mateix, cal destacar que Metrobús Exprés unirà Aldaia amb Salt de l’Aigua i que comptarà amb 14 expedicions d’anada i tornada tindrà també una parada al carrer Conca, front al CEIP Vila d’Alaquàs, molt prop de l’Ajuntament d’Alaquàs.

Aquesta nova línia se suma a les dues línies més que l’ATMV posarà en marxa als municipis veïns d’Aldaia i Xirivella i que faran també d’unió, en el cas d’Aldaia amb l’estació de metro Salt de l’Aigua de Manises i en el cas de Xirivella amb l’estació de metro Nou d’Octubre de València.

Per a la utilització del servei estaran disponibles tots els títols de l’ATMV així com el futur Abonament 10 que tindrà un cost de 7,20 euros per a desplaçar-se entre una zona i 10,40 euros per a desplaçaments entre dues zones. Açò suposarà que el preu del bitllet tindrà un cost de 0,72 o 1,04 euros, una reducció del bitllet senzill d’entre un 30 i un 50% del cost actual.