Alaquàs comptarà enguany amb un total de 8 cicles formatius que s’impartiran als instituts d’Educació Secundària d’Alaquàs: IES Clara Campoamor i IES Faustí Barberà. Es tracta d’un compromís assumit per l’Ajuntament d’Alaquàs amb la comunitat educativa que donarà resposta a les demandes de la població més jove i als seus interessos de formació i que s’ha fet realitat gràcies al treball realitzat conjuntament amb la Conselleria d’Educació.

L’Institut Clara Campoamor impartirà enguany 4 cicles formatius de diferent nivell i perfil professional. Com a novetat, comptarà per primera vegada amb el Cicle Formatiu de Grau Superior de Comerç Internacional (LOE) que forma part de la família professional de Comerç i Màrqueting i continuarà impartint per segon any consecutiu el Cicle Formatiu de Grau Superior en Transport i Logística. Es tracta de dos perfils professionals de futur donades les noves activitats logístiques previstes amb el desenvolupament del sector VI del polígon dels Mollons.

A més, continuarà impartint-se al centre el Cicle de Formació Professional Bàsica de Servicis Comercials i el Cicle de Formació de Grau Mitjà d’Activitats Comercials (LOE) a través del qual es podrà accedir als altres cicles formatius de grau superior que s’imparteixen.

Per la seua banda, a l’Institut Faustí Barberà s’impartiran també quatre perfils. Per segon any consecutiu es podrà estudiar en aquest centre el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i continuarà impartint-se la Formació Professional Bàsica de Serveis Administratius. Com a novetat, s’impartirà el Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència així com també el Grau Superior d’Educació Infantil (LOE).

Aquests cicles completen l’oferta educativa dels instituts de la localitat i se suma a la resta de formacions impartides.