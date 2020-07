Connect on Linked in

Alaquàs concedirà la Medalla d’Or de la ciutat al col·lectiu Quaderns d’Investigació en reconeixement a la tasca desenvolupada durant els seus 40 anys de vida. El Ple de la Corporació Municipal d’Alaquàs va aprovar ahir per unanimitat aquesta proposta conjunta presentada per tots els grups municipals a iniciativa d’Alaquàs Debat.

La Medalla d’Or de la ciutat d’Alaquàs és un dels reconeixements més prestigiosos que l’Ajuntament atorga. Es tracta d’un reconeixement municipal creat per a premiar mèrits extraordinaris que concórreguen en personalitats, entitats o corporacions, per haver prestat servei a la ciutat o dispensat honors a ella.

La publicació Quaderns d’Investigació s’ha convertit en el “llibre del poble” i és una part integrant del municipi que s’ha convertit en un referent comarcal de primer ordre gràcies al seu treball desenvolupat per tal de deixar constància de la història local.

Per aquest motiu, el col·lectiu Alaquàs Debat va posar en marxa una iniciativa participativa per a demanar aquesta Medalla. En este procés s’ha aconseguit més de 700 adhesions per mitjans telemàtics, gent d’Alaquàs i d’altres de l’Horta Sud així com el suport d’entitats i organitzacions i molts col·lectius del poble. També s’han adherit a la iniciativa alcaldesses i alcaldes actuals i passats així com un bon nombre de representants del món acadèmic, educatiu, cultural, insititucional i polític.