El projecte que permetrà el desenvolupament de diferents activitats de logística preveu a més la creació d’entre 60 i 100 llocs de treball permanent una vegada s’inicie l’activitat a la nau





Alaquàs continua amb els treballs d’urbanització i desenvolupament del sector VI al polígon dels Mollons, on es contempla entre altres intervencions, la creació d’una gran nau logística de 33.246 m2 amb una inversió de 14´5 milions d’euros que situarà a Alaquàs en el panorama logístic nacional.

Hui 15 de setembre ha tingut lloc la visita a aquestes instal·lacions on la constructora valenciana ITERCON està executant aquest projecte logístic que podrà albergar entre u i quatre inquilins, en mòduls des de 7.500 m² de superficie, a més d’incloure un edifici d’oficines amb 1.545 m² de superfície.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, que ha visitat les obres s’ha mostrat satisfet amb aquest projecte que ja ha començat a prendre forma, que materialitza el compromís de desenvolupament del polígon industrial i que permetrà generar nous llocs de treball al municipi”.

Aquesta instal·lació que permetrà al municipi situar-se com a referent de l’activitat logística de la zona tindrà doble accés des de l’autovia CV-36, connexió directa a la A-7 i A-3 per les autovies CV-36 i CV-33. A més, es troba estratègicament situada a 10 km de València, a 18 km d’un dels ports més importants del mediterrani i a 10 km de l’aeroport de València.

Aquesta nova instal·lació comptarà amb una plataforma flexible que disposarà de 34 molls de càrrega i descàrrega per a camions i 4 accessos rodats a la nau. La construcció incorporarà a més una instal·lació fotovoltaica de 100kw per edifici i carregadors de vehicles elèctrics per a un ús intel·ligent dels recursos.

De forma paral·lela, la companyia SERVITRIA està urbanitzant i regenerant el polígon industrial per a adequar-lo a les necessitats del gran centre logístic. L’actuació de l’empresa valenciana en el polígon generarà 80.000m² de sòl industrial i 19.000m² de zona verda enjardinada. S’estan reasfaltant 15.000 m² de carrers perimetrals i instal·lant més de 130 noves lluminàries de tecnologia LED. Al mateix temps s’està executant un nou carril bici de 1km de longitud i una xarxa de 1.500 m de conduccions de telecomunicacions per a poder albergar instal·lacions de fibra òptica, així com un sistema de drenatge sostenible en la zona enjardinada, a més en zona d’aparcament un asfalt drenant.