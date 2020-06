Alaquàs destina més d’1’8 miloions d’euros a un Pla Global Estratègic d’Actuació per a fer front a la Covid-19

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs ha elaborat un Pla Global Estratègic d’Actuació enfront de la COVID-19 dotat amb un pressupost d’1.832.300 euros en el qual es recullen les mesures adoptades per a pal·liar els efectes de la pandèmia sobre la població i també noves mesures destinades a reactivar l’economia local després de la paralització de l’activitat conseqüència de l’estat d’alarma i el confinament.



Es tracta d’un pla ambiciós amb una estratègia molt definida per a l’activació econòmica i que ha estat elaborat per a complementar les diferents línies i mesures plantejades per les diferents administracions públiques en l’àmbit de competències de l’ajuntament. Al seu torn és un pla obert i dinàmic que s’adaptarà a l’evolució de la situació socioeconòmica de la població.

Finançat, en part, amb els programes o inversions municipals que no es realitzaran enguany, el pla inclou mesures de caràcter social i assistencial, de promoció econòmica i impuls del comerç i de l’ocupació, de contingència sanitària i de seguretat pública i de caràcter tributari.





Les mesures socials són essencials en aquest pla i tenen com a objectiu garantir la protecció de la població més vulnerable. L’Ajuntament d’Alaquàs ha destinat a aquest conjunt de mesures un total de 468.500 euros, sobretot, destinades a l’increment d’ajudes econòmiques emergència per a l’adquisició d’alimentació i medicines, lloguer d’habitatges i pagament de subministraments. També es recullen els diferents programes posats en marxa d’atenció i seguiment telefònic i presencial per a col·lectius als quals l’estat d’alarma i el confinament podia agreujar la seua situació: majors, dones víctimes de violència de gènere, menors en situació de risc, persones malaltes i col·lectius més vulnerables.





Quant a les mesures de promoció econòmica i foment de l’ocupació, l’Ajuntament té previst invertir un total de 617.800 euros amb l’objectiu de minimitzar els efectes que la crisi sanitària està generant en el teixit comercial i empresarial local. En concret, hi haurà una convocatòria de 120.000€ d’ajudes directes a comerços, persones autònomes i micropymes d’Alaquàs l’activitat de les quals es va veure afectada amb la suspensió a conseqüència de les mesures establertes en el Reial decret 463/2020 de 14 de març. Hi haurà també una línia subvencionis per a campanyes de promoció del petit comerç a través de l’Associació de Comerciants Cada i l’associació d’hostaleria ARA així com la creació d’una web individual per a cada comerç.



També en aquest àmbit, el pla estableix a més un programa d’estímul directe per a incentivar la compra en el comerç local dotat amb 45.000 euros així com altres mesures de posada en marxa de formació específica per a comerciants i promoció de l’ocupabilitat amb la sol·licitud de nous tallers d’ocupació i formació. Les últimes setmanes s’ha reprès el Pla Social d’Ocupació i Formació dotat amb 375.000€ per a la contractació de persones vulnerables.



Pel que respecta a les mesures de contingència sanitària i salut pública, amb un pressupost de 563.000 euros, l’Ajuntament ha fet un esforç important durant tot aquest temps per a l’adquisició de material de protecció i productes de desinfecció. S’han repartit mascaretes per a tota la població, així com també per a comerços, autònoms i empreses. S’han reorganitzat a més els diferents departaments municipals per a prioritzar l’atenció telemàtica i s’ha ampliat el protocol de neteja en edificis públics. Hi ha hagut també un increment de la plantilla de la policia local a l’inici de l’estat d’alarma amb sis nous agents per a garantir la seguretat i s’ha mantingut informada a la població incrementat la comunicació a través dels canals oficials de l’ajuntament, especialment el bàndol municipal a través de WhatsApp.



Pel que fa a les mesures de caràcter tributari, l’Ajuntament ha suspès els procediments tributaris per a fer front a l’impacte econòmic i social i ha modificat el calendari de determinats impostos per a facilitar el pagament als veïns i veïnes. S’ha suspès també el pagament per ocupació de taules i cadires així com la taxa de mercat ambulant fins a final d’any, la qual cosa ha suposat una injecció econòmica de vora 100.000€.