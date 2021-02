Alaquàs destinarà 610.310 euros a persones treballadores i micropimes afectades per la pandèmia gràcies al Pla Resistir

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs aportarà un 15% d’aquesta subvenció i s’encarregarà de gestionar la tramitació, orientació i recolzament a les persones que ho necessiten. La resta correrà a càrrec de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València

Alaquàs destinarà un total de 610.310 euros en ajudes directes a persones autònomes i micropimes afectades per la crisi generada per la pandèmia. L’Ajuntament d’Alaquàs s’ha adherit a la primera línia d’ajudes anomenades Parèntesis del Pla Resistir impulsat per la Generalitat Valenciana per tal de contribuir amb els sectors més perjudicats a evitar el deteriorament del teixit empresarial, conservar el treball i minorar les conseqüències socials que suposa la paralització de determinades activitats econòmiques.

Aquestes ajudes estan dirigides a persones treballadores autonòmes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores dels sectors considerats pel decret llei com els més afectats per les restriccions. L’import assignat és d’una quantitat fixa de 2000 euros per persona treballadora o microempresa així com la quantitat de 200 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020. L’ajuda es dirigirà a cobrir despeses corrents de l’activitat realitzada des del mes d’abril de 2020, que hauran de ser justificats.

La subvenció correrà a càrrec de la Generalitat Valenciana en un 62,5%, de la Diputació de València en 22,5% i l’Ajuntament d’Alaquàs aportarà un 15%, el que suposarà un total de 91.456 euros. A més, el Consistori serà l’encarregar de gestionar la tramitació d’aquestes ajudes en les dependències municipals. A més, des de l’Oficina de Desenvolupament Local s’oferirà també orientació i recolzament en la gestió a les persones del municipi que ho sol·liciten.

La resolució del Pla Resistir es va publicar el passat 26 de gener en el Document Oficial de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alaquàs va decidir aprovar la seua adhesió el passat 28 de gener en Junta de Govern Local.