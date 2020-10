Alaquàs dóna a conèixer les possibilitats de mobilitat internacional que existeixen amb sessions informatives per a tots els públics

Connect on Linked in

Aquesta iniciativa forma part de la campanya Time to Move posada en marxa per la xarxa Eurodesk a la que Alaquàs pertany des de fa més de deu anys.

Alaquàs ha celebrat durant tota aquesta setmana la campanya Time to Move, una iniciativa de la xarxa d’informació juvenil internacional Eurodesk per tal de promocionar i donar visibilitat als programes de mobilitat internacional que la Comissió Europea ofereix al col·lectiu jove.

Per això, i donat que Alaquàs té una oficina pròpia Eurodesk des de fa més de 10 anys ubicada al centre juvenil El Passatge, un tècnic juvenil ha dut a terme diferents accions informatives durant aquests dies. Tant el dilluns com el dijous, es van realitzar jornades en el Centre de Formació de Persones Adultes Enric Valor d’Alaquàs. En elles, es va donar a conèixer què és la xarxa Eurodesk així com el programa CES i altres alternatives de mobilitat internacional per a joves i persones adultes. Es van visitar també les classes de graduat en educació secundària, accés a la Universitat i accés a cicles formatius. D’altra banda, el dimarts es va instal·lar un stand informatiu a la plaça de la Llibertat.

A més, durant tot el mes d’octubre, totes les persones joves que s’apropen al Passatge per a facilitar les seues dades per a rebre informació de caràcter europeu, rebran una gorra com a obsequi.