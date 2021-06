Alaquàs duplica les jornades de llavat de contenidors de residus urbans durant l’estiu

Print This Post

L’Ajuntament realitzarà quatre jornades de neteja al mes per tal d’evitar males olors i altres problemes ocasionats per les altes temperaturas

L’Ajuntament d’Alaquàs intensificarà el llavat de contenidors de residus urbans durant els mesos de juliol, agost i setembre per tal de garantir totes les condicions de salubritat necessàries per a la ciutadania i evitar males olors i altres problemes ocasionats per les altes temperatures.

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha decidit duplicar el nombre de jornades de llavat de cada contenidor, passant de dues a quatre durant la temporada estival. El servei el prestarà Agricultores de la Vega de València i consisteix en una neteja interior i exterior mecànica realitzada amb aigua a pressió que desincrusta tota la brutícia adherida i aconsegueix a inactivar la matèria orgànica, causant de les males olors. La neteja es realitzarà en els 487 contenidors distribuïts per les diferents zones de la població.

Aquest servei forma part de les tasques municipals de neteja que es realitzen de manera periòdica en el municipi per tal de mantindre Alaquàs neta i en perfectes condicions saludables.