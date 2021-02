Alaquàs elabora un nou reglament per a regular l’Oficina d’Objectes Perduts

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Alaquàs ha elaborat un nou reglament per a regular amb major detall i garanties el lliurament i custòdia de tots els elements que es depositen en l’Oficina d’Objectes Perduts municipal així com també estipular tota una sèrie de drets per a les persones usuàries del servei. El text es troba en aquests moments en període d’exposició pública i pot ser consultat en el tauler d’anuncis de la pàgina web municipal en el següent enllace https://alaquas.sedelectronica.es/board/97521486-f59b-11de-b600-00237da12c6a/.

L’Oficina d’Objectes Perduts municipal va ser creada l’any 2018 amb l’objectiu de depositar i custodiar els béns mobles de valor extraviats durant un termini màxim de dos anys en el terme municipal d’Alaquàs amb la finalitat de ser retornats a les persones propietàries. Està situada en les dependències de la Policia Local d’Alaquàs i oberta al públic les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any.

A més, i per a evitar desplaçaments innecessaris, l’Ajuntament d’Alaquàs ofereix la possibilitat de consultar els objectes depositats en el tauler d’anuncis de la web municipal en un llistat que s’actualitza de manera trimestral.

Durant l’any 2020, des de l’Oficina es van realitzar un total de 146 actuacions, entre recepcions i devolucions, la qual cosa va permetre que més de 60 persones recuperaren objectes que havien extraviat. En l’Oficina es troben actualment més de mig centenar d’objectes sense reclamar. Els objectes més habituals són telèfons mòbils, carteres i claus extraviades però es poden trobar també ulleres de sol, cascos de motoristes, bicicletes o fins i tot catifes.

Des de la Policia Local d’Alaquàs es recorda que és d’obligació legal depositar tot objecte de valor perdut trobat en la via pública en l’oficina d’objectes perduts corresponent al municipi on s’ha trobat. En el cas de troballes sense aquest lliurament es pot fins i tot cometre fins a un delicte d’apropiació indeguda. Cal destacar a més que qualsevol persona que trobe un objecte de valor i l’entregue en objectes perduts podrà reclamar transcorreguts els terminis legals la propietat d’aquest. També es recomana en casos de pèrdua de terminals telefòniques denunciar la pèrdua fent constar l’IMEI en la denúncia, la qual cosa facilita la seua posterior recuperació.

El procediment per a reclamar algun objecte perdut consisteix en la personació i identificació del seu titular, que haurà de justificar de manera fefaent la seua propietat amb l’aportació de factures, contractes o qualsevol altre document o mitjà admés en dret que demostre la mateixa, moment en el qual es procedirà a fer-li lliurament d’aquest.