Connect on Linked in

Després de la finalització de la prova que va tindre lloc dissabte passat 4 de desembre, es van proclamar els Campions absoluts de Ral.lies, els Campions de Classes i Històrics, i els vencedors i vencedores dels Campionats de Regularitat, tant de la Comunitat Valenciana, com de la Comunitat d’Aragó



Dissabte passat 4 de desembre el municipi d’Alaquàs es convertia en l’escenari per a la final i lliurament de premis de la XXII Ral.lie Ciutat de València, Memorial Javi Sanz on Toni Ariete i Noemí Garrido es van proclamar Campions de Ral.lie de la Comunitat Valenciana 2021. En la prova, el guanyador absolut va ser un impressionant Nacho Aviñó copilotat per Victor Buades, que amb un Ford Festa R5 Mk1 va deixar al nou Campió de Ral.lies 2021 amb l’habitual Ford Festa R5 Mk2 a més de 30 segons de diferència, i al tercer classificat, el càntabre Javier Polidura amb un altre Ford Festa R5 MK2 a quasi 2 minuts de diferència.



L’actual president de la FACV, i en aquesta ocasió, pilot de Ral.lies, va donar la sorpresa en la carrera, i tot i que Toni Ariete, en cap moment va baixar el seu ritme de carrera i va protagonitzar una destacada lluita pel lloc de cap amb Nacho Aviño.



Per al tercer lloc, la carrera estava entre el Ford Festa R5 del càntabre Javier Polidura copilotat pel valencià Ricardo Ranero, i el murcià Carlos Moreno amb Antonio Pérez, els qui amb el Citroën C3 R5 quedaven finalment a tan sols 700 mil·lèsimes de segon del Ford de Polidura, és a dir, a menys d’1 segon després de més de 340 Km de recorregut, dels quals 104 eren cronometrats, després de realitzar els 10 trams del dia.



També digna d’esment és la 5a posició absoluta aconseguida per Genitín Gomez i Marian Font amb el seu habitual Renault Clío taronja, qui demostrava que, malgrat els anys, continua estant en forma i continua comptant per a la lluita final. Recordava Genitín en el Lliurament de Trofeus celebrada en el municipi d’Alaquàs, que feia 37 anys prenia l’Eixida en el primer Rallye de València, i que 37 anys després continua estant en actiu i en els Top 5.



També la cita proclamava Campions de Ral.lies 2021 de la Federació d’Aragó a l’equip format per Ismael Pina i Carlos Serrano de l’AC Saragossa, els qui amb un Opel Manta GT/E donaven un espectacle en els trams cronometrats, demostrant amb el seu 6é lloc final que amb un cotxe de fa més de 40 anys es pot continuar sent competitiu si està ben mantingut i preparat.

Com a Campions d’Històrics i absoluts de la Classe Pre-81 de la Comunitat Valenciana de la temporada 2021, es proclamaven els alacantins de Sella, Pepet Santamaría i Pablo Uclés amb el preciós Seat 124 Especial 1800. Els alcoians Gonzalo Cabanes i Berta Reig, amb el coqueto Suzuki Swift Sport, s’alçaven amb el triomf en la Copa Pirelli, després de quedar en la 15a posició, a més de quedar 1r del Grup N3, i 1r de la Classe 2. Indicar per a acabar amb l’apartat de Ral.lie, que van abandonar 21 equips dels 49 que inicialment prenien l’eixida des del Circuit Ricardo Tormo, pràcticament un 43%, la qual cosa indica la duresa de la prova i l’exigent recorregut plantejat per l’Organització.



Quant al Campionat de Regularitat, i en les dues categories existents a la Comunitat Valenciana, la de Regularitat Sport i la de Regularitat -55 Km/h, quedant al final els llocs decidits per molt poques penalitzacions de punts per temps, després de més de 90 controls secrets. Així en la categoria de Regularitat Sport, els guanyadors van ser José Desantes copilotat per Santiago Molina els qui, a bord del Peugeot 309 GTi s’alçaven així mateix amb el Campionat absolut de Regularitat Sport 2021 després d’acabar amb tan sols 62,9 punts, és a dir, després de tot el dia i 92 “piques secretes”, penalitzaven amb 62 segons de penalització, quasi 63, la qual cosa suposa poc més d’1 minut d’error en tota la carrera. En segona posició quedaven els habituals del Campionat d’Aragó de Regularitat Super Sport Manuel Álvarez i Ismael Lozano amb un Toyota Celica amb 87,5 punts, i tercers van ser l’equip de l’AC de Saragossa, els aragonesos Javier Guerrero i David Lafarga, els qui amb el Citroën ZX 16 V i tan sols 98,3 punts demostraven que els equips d’Aragó tenen una gran experiència i destresa per a aquesta mena d’especialitat, desbancant a la resta de participants de la Comunitat Valenciana als llocs fora del podi. En la categoria de Regularitat -55 Km/h, la lluita va ser encara molt més competida i sense resoldre’s fins a l’últim moment. Pràcticament 5 o 6 equips van estar tota la carrera lluitant pels llocs del podi, a molt pocs segons de penalització entre ells, quedant finalment els tres primers classificats amb una diferència de tan sols 5 punts, 5 segons de diferència, entre el primer i el tercer, després d’aqueixos 92 controls secrets que va haver-hi durant la prova en els 9 Trams de Classificació.



Finalment, el primer lloc, que li va servir per a alçar-se de nou com a Campions de Regularitat de la Comunitat Valenciana 2021 va ser per a l’equip de Dario Muguruza i Leandro Domingo amb el seu Porsche 911 Carrera roig, els qui, amb només 41,8 punts, guanyaven la seua categoria i renoven el títol absolut anual per tercer any consecutiu.

Després de l’equip valencià quedaven classificats en segona posició, els seus amics i companys d’escuderia, l’equip format per Javier Cervera i Catherine Pineda, els qui a bord del VW Golf GTi, aconseguien penalitzar 43,8 segons, és a dir, tan sols 2 segons més que el guanyador. I per al tercer lloc del podi de Regularitat -55 Km/h, l’equip de l’AC Costa Blanca format pel veterà Francisco *Matarredonda copilotat pel jove Javier Roca, aconseguien penalitzar 46,8 segons a bord del Ford Capri, és a dir, tan sols 3 segons més que els anteriors, i 5 que els guanyadors.



Després del Lliurament de Trofeus realitzada al costat del Castell d’Alaquás, presidida per l’alcalde d’Alaquàs Toni Saura i el regidor d’Esports Fran Evangelista, així com pel Vicepresident de la Federació d’Automobilisme d’Aragó, Andrés Fuertes, i després del lliurament de les merescudes plaques d’agraïment per part del Comité Organitzador a les entitats i empreses que sense la seua inestimable ajuda no haguera sigut possible celebrar la prova, es tancava aquest 22a edició del “Ral.lie Ciutat de València, Memorial Javi Sanz”, acomiadant la temporada de Ral.lies i de Regularitat 2021, a la Comunitat Valenciana i en la d’Aragó.