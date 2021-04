Alaquàs estrena les tirolines del parc de la Sequieta

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs inverteix un total de 15.730 euros en la col·locació de dues tirolines de 50 metres cadascuna a proposta del Consell de Xiquetes i Xiquets

Les xiquetes i els xiquets d’Alaquàs ja poden gaudir de les noves tirolines del Parc de la Sequieta, una proposta realizada pel Consell de Xiquetes i Xiquetes d’Alaquàs per tal de millorar i dotar els parcs infantils de nous elements per a la diversió i entreteniment del públic infantil. L’Ajuntament d’Alaquàs ha invertit un total de 15.730 euros en el suministre, instal·lació i certificació realitzat amb fons propis.

Les noves tirolines compten amb un recorregut de lliscament de 50 metres cadascuna i estan certificades per l’empresa instal·ladora. Per aquest motiu ja es pot fer ús d’elles sense necessitat de reserva prèvia. Des de l’Ajuntament d’Alaquàs es recorda la importància de respectar aquestes noves intal·lacions i respectar les distàncies de seguretat en tots els espais.

Aquesta és una de les propostes plantejades pels representants de les xiquetes i els xiquets d’Alaquàs en la reunió mantinguda el passat 27 de febrer amb la regidora d’Educació, Marian Espert, el regidor de Serveis Urbans, Sebastián Ruiz i el regidor de Cultura, Fran Evangelista en la qual visitaren el parc de la Sequieta per tal d’analitzar les diferents zones de joc així com tota un sèrie de propostes per a la resta de parcs del municipi.

Fruit d’aquesta reunió es va demanar una subvenció a Diputació de València per import de 245.000 euros per a donar resposta a les seues inquietuts i el passat dilluns 22 de març es va celebrar un Consell per tal de comunicar les diferents accions que es portaran a terme.

D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Alaquàs realitzarà millores al parc de la Sequieta, Albereda Nord, Albereda Sud i Bovalar. D’entre les propostes realitzades per les xiquetes i xiquets destaquen la no sustitució dels actuals gronxadors i procedir a la seua pintura i manteniment. L’Ajuntament s’ha compromés també a proposta del Consell a instal·lar nous jocs accessibles així com també jocs per a poder compartir amb públic adult. Des del Consell es va recordar a més que es continuarà treballant per tal de proposar nous espais de joc.