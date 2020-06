Alaquàs ha acollit aquest cap de setmana el primer campionat d’escacs celebrats a nivell nacional de manera presencial després de l’estat d’alarma

Connect on Linked in

Els millors joves jugadors d’escacs es van donar cita el dissabte i el diumenge as Castell d’Alaquàs per a participar en els Campionats Autonòmics i la final dels Jocs Esportius d’Escacs de la Comunitat Valenciana.

El Castell d’Alaquàs ha sigut aquest cap de setmana seu del primer campionat d’escacs celebrat en tota Espanya de manera presencial després de l’estat d’alarma. Un total de 72 xiquetes i xiquets, entre ells els millors jugadors d’escacs de la Comunitat Valenciana, han disputat els Campionats Autonòmics d’escacs i la final dels Jocs Esportius.



L’esdeveniment, organitzat per la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana i la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs i el Club d’Escacs d’Alaquàs, va complir amb totes les mesures de prevenció per a fer front al COVID-19. Per això, amb l’objectiu de garantir totes les mesures de seguretat i higiene, les partides es van disputar en tres espais separats i diferenciats sense assistència de públic. Aquestes mateixes mesures van obligar a celebrar aquests campionats amb un número molt reduït de participants.



Cal destacar, a més dels resultats esportius, la gran disciplina i l’exemplar comportament de totes les persones participants. Les famílies han destacat també l’organització i el control per part de les entitats responsables.



El podi en Sub-16 cadets va ser per a Marc Carbonell Sancho del C.E. Xeraco, en Sub-14 infantils va ser per a Luis Montesinos Díaz del C.A. EVA Manises i el campió de la categoria Sub-18 va ser Marc Carbonell Sancho del C.E. Xeraco. El podi en Sub-12 va ser per a Víctor Tudela González del C.A Alcoi, en la categoria Sub-10 el campió va ser Asier Piris Ferrandis del C.A Capablanca Cullera i el podi en sub-8 va ser per a Carlos Roche Fraile del C.A Escola Escacs Castelló.