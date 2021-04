Connect on Linked in

Més de 80 joves senior s’han donat cita aquest cap de setmana a les instal·lacions esportives d’Alaquàs en un event que contribueix a la visibilització de la dona en l’esport

Alaquàs ha acollit aquest cap de setmana el primer torneig del Campionat d’Espanya Lliga Iberdrola Femenina per als equips senior. Més de 80 joves majors de 14 anys han participat en aquest event que ha posat Alaquàs i la Comunitat Valenciana en el mapa nacional d’aquest esport i que contribueix principalment a la visibilització de les dones esportistes.

El campionat es va iniciar el dissabte 17 d’abril i va finalitzar el diumenge 18 d’abril amb el lliurament de trofeus a càrrec de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura. El torneig es va celebrar a la Piscina d’estiu el Poliesportiu del Bovalar d’Alaquàs i en ell es van respectar totes les mesures de seguretat necessàries per a fer front al Covid-19.

El club de Caiac Polo d’Alaquàs, capitanejat per Nuria Cañas, va aconseguir la segona posició i per tant la medalla de plata. Les d’Alaquàs van iniciar el torneig amb èxit guanyant tots els partits i aconseguint una plaça per a la final contra l’equip guanyador, l’Associació Esportiva Pinaterense de Múrcia. en els pròxims encontres buscaran millorar encara més els resultats i aconseguir l’objectiu de tornar a representar a Alaquàs en el proper campionat d’Europa per clubs. En tercer lloc va quedar el club Piragüisme Penedo te Importa.

La Comunitat Valenciana pot pressumir de ser un dels principals territoris on destaca el gran nivell assolit per les joves dones que practiquen aquest esport. Aquest esport que combina piragüisme i waterpolo creix cada dia més i Espanya és un dels països pioners on destaca l’alt nivell competitiu.