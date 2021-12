Connect on Linked in

En el Festival, que s’ha celebrat en dues jornades, han participat els col·legis González Gallarza, Bonavista, Madre Josefa Campos i Sanchis Almiñano

El protagonista de l’inici de la setmana ha sigut sense dubte el públic infantil. L’Auditori Nou d’Alaquàs ha acollit els dies 20 i 21 de desembre el tradicional Concert de Nadales organitzat per l’Ajuntament d’Alaquàs per a donar la benvinguda a les festes. Una cita obligada quan arriben aquestes dates en què els xiquets i xiquetes, sota la direcció del professorat de música dels diferents centres escolars, ofereixen un concert de nadalenques al públic assistent.

El Festival es va iniciar el dilluns 20 de desembre amb l’actuació del col·legi González Gallarza, que van interpretar, sota la direcció de la directora del cor, Ana Moncho Beneyto, les nadales ‘Nadal de colors’ i ‘He fet un ninot de neu’. A continuació va arribar el torn al col·legi Bonavista, que van oferir al públic, sota la direcció de Vicent Català Borràs i Mª José Serrano, ‘Nuestra Navidad’ i ‘Cuando la Navidad llega a la ciudad’.

El dimarts 21 de desembre va actuar en primer lloc el col·legi Madre Josefa Campos, que van interpretar ‘Tan Tan’, ‘Rin Rin’ i ‘Ay del chiquirritin’ sota la direcció del mestre David Méndez Bueno. L’últim en actuar va ser la de les classes de quart del col·legi públic Sanchis Almiñano, que van interpretar ‘Amb tu…’ i ‘Navidad Rock’ sota la direcció de Silvia Salvador Peñafiel.

Les dues jornades van comptar com sempre amb l’assistència de les famílies, les direccions dels col·legis i públic en general. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, acompanyat de la Regidora de Festes, Sandra Conde, va estar present en la cita i van ser els encarregats d’obsequiar els col·legis amb regals per la seua participació.

Es tracta d’un Festival consolidat ja com un dels esdeveniments més importants de la programació de Nadal i que reflexa el treball que durant mesos han fet professorat i alumnat dels diferents col·legis per preparar l’actuació, per això l’activitat també és tot un exemple de tolerància i respecte cap als altres. Enguany, i per la situació de la pandèmia i poder respectar les mesures de seguretat, no s’ha pogut realitzar la nadalenca conjunta amb tots els col·legis participants per a tancar el Festival.