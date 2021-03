Print This Post

Aquesta quantitat destinada a donar resposta immediata a les necessitats bàsiques de la ciutadania sorgides arran de la pandèmia suposa quasi el triple de les ajudes de l’any anterior.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha destinat durant l’any 2020 un total de 551.465 euros en ajudes d’emergència social. Es tracta d’un important esforç realitzat per tal de donar resposta immediata als problemes bàsics sorgits arran de la pandèmia generada per la Covid-19. Totes aquestes ajudes han sigut tramitades a través del departament de Benestar Social amb l’objectiu de contribuir amb les famílies més vulnerables del municipi per tal de garantir les seues necessitats bàsiques.

Més de 4.000 persones, un 13% de la població, s’ha beneficiat d’algunes de les diferents ajudes establertes durant aquest temps: prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials i subministres, ajudes per al recolzament de la família i la infància durant el període estival per tal de garantir el dret bàsic d’alimentació a xiquets i xiquetes en situació de vulnerabilitat , ajudes en matèria de vivenda i ajudes excepcionals sorgides a causa de la pandèmia.

Pel que fa a les Prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials i subministres per a 2020 (PEIS), un total de 3.627 persones, el 12% de la població, s’ha beneficiat d’aquestes ajudes a les que s’ha destinat un total de 393.484 euros, dels quals l’Ajuntament d’Alaquàs ha aportat un total de 318.658 euros i la resta han sigut subvencions de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Pel que respecta a les ajudes per al recolzament de la família i la infància durant el període estival, s’han atès un total de 60 famílies, concretament 108 xiquets i xiquetes. En total s’han destinat 38.152 euros. Aquesta subvenció contempla no sols recolzament en l’alimentació sinó també la realització d’activitats d’oci en xicotets grups.

L’Ajuntament d’Alaquàs, arran de la crisi generada per la pandèmia, va establir també ajudes excepcionals per a donar resposta immediata a les necessitats bàsiques de la ciutadania sorgides arran d’aquesta situació i que han sigut destinades en gran part a famílies que fins al moment no havien sigut usuàries de les ajudes que ofereixen els serveis socials. En aquest sentit, s’ha destinat un total de 15.117 euros a garantir el dret bàsic de l’alimentació a les xiquets i xiquets en situació de vulnerabilitat. Han sigut receptores d’aquestes ajudes un total de 193 persones d’entre 0 i 18 anys.

Aquestes ajudes han contemplat prestacions bàsiques de serveis socials per tal d’oferir recolzament en la realització de compres necessàries, realització de tràmits, suport als centres educatius per tal d’eliminar la bretxa social i entrega de mascaretes. Aquesta ajuda ha sigut dotada amb 76.000 euros i s’han beneficiat d’ella 224 persones. S’han donat també ajudes en matèria de vivenda amb un import total de 28.703 euros i s’han concedit un total de 28 sol·licituds.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat també diferents aportacions econòmiques a l’economat interparroquial i Càrites de la Parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs per a col·laborar en la seua acció social. L’economat ha rebut un total de 7.000 euros i Càrites un total de 3000 euros.