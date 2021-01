Print This Post

L’ecoparc mòbil ha rebut durant l’any 2020 un total de 1164 visites i gràcies a ell s’han recollit un total de 4.232 residus. Pel que respecta al servei de recollida de mobles i ensers que es presta els dimecres a la població, Alaquàs ha recollit un total de 345.720 quilògrams en residus

Alaquàs ha posat en marxa una campanya informativa per tal de conscienciar la ciutadania sobre la importància del reciclatge de tot tipus de residus. A través d’aquesta acció, l’Ajuntament vol donar a conèixer la programació anual de l’Ecoparc Mòbil que visita tots els mesos el municipi amb l’objectiu de facilitar a les veïnes i els veïns el reciclatge de residus i xicotets aparells que ja no funcionen o no utilitzen.

Per a la seua difusió, l’Ajuntament d’Alaquàs distribuirà a través dels diferents canals oficials i també a través del diferents panells informatius exteriors coneguts com MUPIS, cartells amb els horaris i els punts d’ubicació de l’Ecoparc Mòbil que arriba tots els mesos a Alaquàs. En el cas del mes de gener, l’Ecoparc Mòbil s’ubica a la plaça la Llibertat des de hui dilluns 11 de gener i fins al 13 de gener. Del 15 al 17 de febrer s’instal·larà a plaça d’Espanya, del 4 al 6 de març al parc del Rollet, del 12 al 14 d’abril a l’avinguda del General Palafox,del 6 al 8 de maig a la plaça de la Contitució, del 7 al 9 de juny a la plaça Llibertat, del 28 de juny al 3 de juliol a plaça d’Espanya, del 23 al 25 d’agost al parc del Rollet, del 20 al 22 de setembre a l’avinguda del General Palafox, del 28 al 31 d’octubre a la plaça de la Constitució, de l’11 al 13 de novembre a la plaça Llibertat i del 2 al 4 de desembre a la plaça d’Espanya.

L’Ecoparc Mòbil va rebre durant l’any 2020 un total de 1164 visites i gràcies a aquesta iniciativa es van arreplegar un total de 4.232 aparells de tot tipus. Es tracta d’una iniciativa amb molt bona acollida que permet reciclar fins a 32 tipus de residus diferents, entre ells: aparells electrònics (RAAE), xicotets aparells elèctrics, mòbils i carregadors, joguines electròniques, olis de motor, pantalles, tubs fluorescents, tòners i cartutxos d’impressora, pneumàtics, càpsules de cafè, cintes magnètiques, CD i DVD, bombetes, piles, termòmetres, aerosols, productes de neteja, envasos perillosos de metall, dissolvents, pintures, bateries, radiografies…

Pel que fa a les diferents accions posades en marxa a Alaquàs per a la recollida i reciclatge de tot tipus de residus, cal destacar també el servei de recollida de mobles i ensers a la via pública que es presta tots els dimecres a partir de les 20 hores a la població i gràcies al qual s’han arreplegat durant l’any 2020 un total de 345.720 quilògrams entre residus voluminosos i de fusta.

Amb aquestes iniciatives, l’Ajuntament d’Alaquàs vol conscienciar la ciutadania sobre la necessitat i la importància del reciclatge de tot tipus de residus per tal de mantindre Alaquàs el més neta possible. S’anima així a la ciutadania a fer ús de totes aquestes iniciatives i seguir els horaris establerts a més de continuar fent un bon ús dels contenidos de fem, dipositant cada tipus de residu al contenidor corresponent.