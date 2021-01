Alaquàs ha viscut durant aquests dies l’arribada dels Reis Mags d’Orient de manera especial i única

Connect on Linked in

Més de 3000 persones, concretament 2000 xiquetes i xiquets, van tindre l’oportunitat de participar en la recepció oficial organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs per tal que el públic infantil d’Alaquàs no es quedara sense la visita de Ses Majestats.

El Castell d’Alaquàs va ser l’escenari d’aquesta rebuda organitzada en diverses jornades per tal de respectar totes les mesures de seguretat. Des del passat 2 de gener i fins l’arribada de la gran nit màgica, el 5 de gener, Ses Majestats van estar presents al claustre del monument històric rebent el públic infantil interessat. De manera individual i personalitzada, els Reis Mags van saludar cadascun dels xiquets i xiquetes i els van obserquiar amb uns regals. Un acte adaptat a les circumstàncies i que va complir amb tota la normativa per a fer front al Covid-19 com l’ús de mascareta obligatori i gel desinfectant, distància de seguretat i aforament limitat.

Però aquesta no ha sigut l’única sorpresa que han tingut les xiquetes i els xiquets d’Alaquàs. El mateix dia 5 de gener, Ses Majestats van connectar en directe a través del Facebook oficial de l’Ajuntament d’Alaquàs per tal de saludar-los i enviar-los un missatge d’esperança i felicitat en aquest dia màgic. Els Reis van felicitar les menudes i els menuts pel seu comportament exemplar durant la pandèmia i els van anunciar que havien pres nota de tots els seus desitjos i que no s’oblidarien de cap d’ells. Per finalitzar, el rei Gaspar va llegir un conte infantil que tractava sobre l’empatia amb el qual els Reis van voler transmetre al públic la importància del valor de posar-se en el lloc de totes les persones i comprendre la seua situació.

Per la vesprada, a les 20:30 hores, els Reis van tornar a connectar a través de les xarxes socials per acomiadar-se de tot el públic i a continuació es va disparar un castell de focs d’artifici com a senyal d’eixida dels Reis del Castell d’Alaquàs i inici del repartiment de regals per les cases de les xiquetes i xiquets.

La programació especial amb motiu de l’arribada dels Reis Mags d’Orient a Alaquàs s’ha completat a més durant totes les festes nadalenques amb diversos vídeos protagonitzats per Ses Majestats per anunciar la seua arribada i animar la població infantil a participar en aquesta iniciativa diferent a altres anys però que ha tornat la il·lusió a totes les xiquetes i els xiquets d’Alaquàs.

L’arribada especial dels Reis Mags ha format part de la programació organitzada per a tots els públics amb motiu de les festes nadalenques. L’objectiu ha sigut continuar oferint activitats d’oci i culturals per a tota la població tot i les dificultats i limitacions arran de la pandèmia. Per això, tota la programació ha sigut dissenyada per tal de respectat totes les mesures establides per a fer front a la lluita contra el Covid-19.