Alaquàs homenatja Ornella Tosta, Luis Tamarit i Xavier Martínez pel seu esforç i èxits en la pesca esportiva

Els tres esportistes formen part del Club de Pescadors d’Alaquàs i el passat mes d’agost es van alçar amb la medalla de bronze en cadascuna de les seues categories. Luis Tamarit va aconseguir també el Títol de Campió del Món Individual de Pesca Esportiva

El Club de Pescadors Esportius d’Alaquàs ha realitzat una temporada immillorable i les i els seus membres han aconseguit destacats èxits que han fet que l’entitat siga considerada com una de les més reconegudes a nivell mundial. Per aquest motiu, i en línia amb els homenatges que l’Ajuntament d’Alaquàs està realitzant a les persones esportistes que han destacat en aquesta temporada, el Castell d’Alaquàs va acollir ahir dimarts 28 de setembre l’acte d’homenatge a tres esportistes que han destacat enguany en pesca esportiva: Ornella Tosta Villlino, Luis Tamarit Isabel i Xavier Martínez Antony.

L’acte va comptar amb la presència de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el Regidor d’Esports, Fran Evangelista, el Regidor de Medi Ambient, Sebastián Ruiz, el president del Club de Pescadors d’Alaquàs, Antonio Dorado i familiars i amics i amigues de l’entitat. El primer edil va felicitar les persones homenatjades “pels èxits aconseguits i per l’esforç que suposa, sou un model per a la ciutadania i un espill on la gent jove pot mirar-se i aprendre de vosaltres. Vullc felicitar també a les famílies per l’esforç i dedicació i al club per la cobertura que vos dóna, per la formació que ofereix i per permetre que siga possible”. El Regidor d’Esports va felicitar els esportistes també i va asegurar-los “que representeu els valors que ha de tindre un esportista com són la humiltat i el treball”.

Alaquàs va estar representada el passat mes d’agost en el Campionat del Món Joventut d’Aigua Dolça 2021 que es va celebrar a Hongria per tres esportistes i els tres aconseguiren medalla de bronze per equips en cadascuna de les seues categories, tot un repte tenint en compte el potencial d’aquest campionat i la gran diversitat de peixos, la qual cosa dificulta la competició i fa que les jugades requereixquen molta estratègia i coordinació.

Ornella Tosta Villino va aconseguir la Medalla bronze per equips U-20. L’esportista és la capitana de l’equip i és un referent en el món de la pesca des de ben jove. És una peça clau en la directiva del club i forma part també de la Federació Valenciana de Pesca. L’any 2014 va ser Campiona d’Espanya i el 2016 es va alçar amb el títol de subcampiona del Món individual en Aigua Dolça. L’any 2017 va quedar Campiona del Món Aigua Dolça Dones.



Luis Tamarit Isabel, en la categoria U-25 per equips, es va proclamar Campió del Món Individual i va guanyar la medalla de bronze per equips. El jove va començar a pescar als 7 anys i amb eixa curta edat ja es va presentar al seu primer autonòmic. Als 15 anys ja estava competint en mundials i en diferents categories. Compta amb una trajectòria impressionant i disposa d’una important col·lecció de medalles tant autonòmiques com a nacionals. Ara, les seues perspectives de futur són obrir nous horitzons i ensenyar a les persones que estiguen interessades en aprendre aquest esport.

Xavier Martínez Antony, el més jove dels homenatjats, ha aconseguit medalla de bronze en la categoria U-15 per equips, quedan quart del món en la classificació individual. Una de les joves promeses, va arribar al club als 10 anys per la seua voluntat i sense comptar en la família amb seguidors d’aquest esport. Porta ja 5 anys competint i per a ell és una passió que pensa continuar mantenint.

Durant l’event, l’Alcalde d’Alaquàs va lliurar un quadre commemoratiu en record d’aquest dia i dels èxits collits.