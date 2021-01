Alaquàs i Aras de los Olmos reprenen la programació d’universitats estacionals amb debats sobre ‘Innovació Territorial’

Connect on Linked in

Alaquàs i Aras de los Olmos reprenen aquesta setmana la programació de las universitats estacionals, de la UV, per a debatre sobre ‘Innovació Territorial’, en un any excepcional pel COVID-19. Alaquàs analitzarà les ‘Infraestructures i mobilitat a la Comarca de l’Horta Sud: visió històrica i de futur’; i Aras de los Olmos tindrà com a tema ‘Ciència oberta a la ciutadania i desenvolupament rural’

Les universitats estacionals d’Alaquàs i Aras de los Olmos reprenen aquesta setmana la programació d’aquesta iniciativa, promoguda per la Universitat de València (UV), en un any excepcional en el qual, malgrat les restriccions derivades de la crisi sanitària, es manté el repte comú de celebrar un total de 20 edicions de ‘estacionals’ i, a més, s’incrementen les possibilitats d’assistència, que podrà ser tant presencial –amb limitacions d’aforament- com en línia.

Totes dues jornades debatran sobre ‘Innovació Territorial’, una de les quatre àrees temàtiques que s’han creat enguany i generen nous vincles entre les diferents seus. La universitat estacional d’Alaquàs centrarà la seua jornada, aquest dijous 15 d’octubre, en ‘Infraestructures i mobilitat a la Comarca de l’Horta Sud: visió històrica i de futur’, i la universitat estacional d’Aras de los Olmos (UVAO), el dissabte 17, en ‘Ciència oberta a la ciutadania i desenvolupament rural’.

La UV, a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, fidel al seu compromís amb el territori i la societat valenciana, ha impulsat les universitats estacionals, una acció acadèmica que organitza amb els ajuntaments i en col·laboració amb la Diputació de València i Caixa Popular. L’objectiu de les universitats estacionals és promoure la difusió del coneixement així com el debat entorn d’un tema monogràfic vinculat a la singularitat de cada territori, tenint en compte la seua particular idiosincràsia, història i cultura, sota la coordinació d’un especialista en la matèria.

L’ampliació del Programa Universitats Estacionals, en el 2020, a 20 seus garanteix la seua presència en totes les comarques del territori, tant de l’interior com del litoral. A conseqüència del COVID-19, aquest any sol s’havia pogut mantindre la programació prevista per a Requena (20 i 21 de febrer) i Cofrentes (11 i 12 de març); i Gandia, que va celebrar l’edició 37 de la seua Universitat d´Estiu de manera virtual (del 20 al 24 de juliol). Al llarg de l’últim trimestre es desenvoluparan les sessions de les 17 universitats estacionals restants. Excepcionalment, deixen d’al·ludir al ‘cognom’ que les situava en una determinada estació de l’any i es concentren en una sola estació –la tardor- i, a més, generen entre elles uns nous llaços, en agrupar-se entorn de quatre àrees temàtiques: ‘Patrimoni Històric i Cultural’; ‘Innovació Territorial’; ‘Educació i Benestar Social’; i ‘Biodiversitat i Paisatge’.

Les jornades, gratuïtes i obertes al públic en general, se celebraran enguany complint totes les mesures de seguretat anti-COVID i amb la particularitat que seran semipresencials, precisament per les limitacions imposades per la crisi sanitària el que, lluny de constituir un obstacle, es convertirà en una oportunitat, en oferir l’alternativa d’assistència de manera telemàtica, seguint les sessions per streaming, a través d’un enllaç que s’ha habilitat per a totes les sessions (mediauniweb.uv.es/universitatestacional). La UV facilitarà les inscripcions a través de la web (http://projeccio.uv.es) i proporcionarà el corresponent certificat d’assistència per als qui puguen fer-ho de manera presencial i també en línia.

Universitat estacional d’Alaquàs

La universitat estacional d’Alaquàs, en la seua tercera edició, desenvoluparà les seues sessions de debat el dijous, 15 d’octubre, a partir de les 17:30 hores, al Castell- Palaud’Alaquàs, després de l’acte inaugural en el qual intervindran Antonio Saura Martín, alcalde d’Alaquàs; Jorge Hermosilla Pla, vicerector de Projecció Territorial i Sociedadde la UV; Luis Arciniega García, com a coordinador d’aquesta universitat estacional; i els representants de Diputació i Caixa Popular.

Luis Arciniega García, catedràtic d’Història de l’Art de la UV, i Manuel Carreres, investigador de la Càtedra Demetrio Ribes de la UV, centraran les seues intervencions en ‘Les infraestructures i la mobilitat històrica a l’Horta Sud’, tant al llarg de la història com en l’època contemporània, respectivament.

Andrés Boix Palop, professor de Dret Administratiu i Processal de la UV, parlarà sobre ‘Manques i necessitat de la planificació d’infraestructures y ordenació territorial en àrees metropolitanes: el cas de l’Horta Sud’. A continuació la professora Carmen Montalbán Ocaña, de la Facultat de Dret de la UV impartirà la conferència “Bon Govern i Participació”, patrocinada per l’Agència Valenciana Antifrau. Li seguirà una taula redona i debat a càrrec de Luis Arciniega García, Manuel Carreres, Andrés Boix i representants de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana.

Universitat estacional d’Aras de los Olmos (UVAO)

La universitat estacional d’Aras de los Olmos desenvoluparà la que també és la seua tercera edició en dues sessions, matí i vesprada, en el Teatre Municipal. En l’acte inaugural, a les 10:00 h, intervindran Rafael Giménez Chicharro, alcalde d’Aras de los Olmos; Jorge Hermosilla Pla, vicerector de Projecció Territorial i Societat de la UV; Joaquín Martín Cubas, director d’aquesta edició i coordinador de la UVAO; i representants de la Diputació de València i de Caixa Popular.

A continuació, Miguel Soler Gracia, secretari autonòmic d’Educació i FP, pronunciara una conferència sobre ‘La Ciència, un valor en alça en l’educació dels nostres joves’; Carolina Moreno Castro, catedràtica de Periodisme de la UV, sobre ‘Ciència Oberta i Ciutadania al servei del desenvolupament’; i Emilio Soria Olivas, catedràtic d’Enginyeria Electrònica de la UV, sobre ‘Ciència de Dades, el nou hàbitat per a la societat del futur’.

Després d’una pausa, Anna García Forner, directora del Museu d’Història Natural de la UV, parlarà sobre ‘La Paleontologia, un espectacular vehicle per al desenvolupament rural’; i Carmen Aranegui Gascó, catedràtica emèrita d’Arqueologia de la UV, sobre ‘Arqueologia i patrimoni, el passat que ens il·lumina’. Una visita al Ecomuseo i Exposició Canvi Climàtic tancarà les sessions del matí.

A les 17:00 h es reprendran els actes de la UVAO, amb les conferències ‘Energies renovables, el futur de la humanitat’, a càrrec de Carlos Roldán Porta, catedràtic d’Enginyeria Elèctrica de la UPV; ‘Astronomia, la porta que ens obri a l’univers’, amb José Carlos Guirado Puerta, catedràtic d’Astronomia de la UV; i ‘Botànica i vida, la sàvia que necessitem’, con Jaime Güemes Heras, director del Jardí Botànic de la UV.

Una visita al Jardí Etnobotánico i al Planetari Big History tancarà la jornada d’Aras de los Olmos.

Una interessant i intensa activitat fins a final d’any

La intensa programació d’universitats estacionals en l’últim trimestre de l’any, després de les sessions d’Alaquàs i Aras de los Olmos, tindrà la seua continuïtat amb la Universitat Estacional de Cullera, que centrarà els seus debats en ‘Patrimoni i turisme a Cullera: diagnòstic, recuperació i posada en valor’, el 21 d’octubre; la Universitat Estacional de l’Eliana, en ‘Smart Cities: tecnologia i ciutadania’, el 22 d’octubre; la Universitat Estacional de Buñol que tindrà com a tema ‘Buñol. El patrimoni cultural. La música com a vehicle d’expressió i d’emocions’, el 23 d’octubre; la Universitat Estacional de Sagunt (corresponent a la seua edició de primavera), ‘Cap a on va el feminisme i la igualtat de la dona’, el 29 d’octubre; i la Universitat Estacional de Llíria, ‘La música com a instrument educatiu interdisciplinari’, el 30 d’octubre.

El 5 novembre, la Universitat Estacional d’Enguera centrarà la seua jornada en ‘Desenvolupament rural: innovació sostenible basada en les persones’; la Universitat Estacional de l’Alt Túria, en ‘Les reserves de la biosfera. Nova reserva de la biosfera de l’Alt Túria: Oportunitats i desafiaments’, el 6 de novembre; la Universitat Estacional de Sagunt (corresponent a la seua edició d’estiu), a ‘Sagunt: Patrimoni de la Humanitat. Claus de la gestió del patrimoni’, el 12 de novembre; la Universitat Estacional de la Canal de Navarrés, en ‘Art rupestre i desenvolupament en el territori de la Canal de Navarrés’, el 13 de novembre; la Universitat Estacional d’Ontinyent, en ‘Temps d’aprenentatges’, del 23 al 26 de novembre; la Universitat Estacional de Xàtiva, en ‘Els objectius del desenvolupament sostenible i l’aplicació de la realitat virtual en destins culturals’, el 24 de novembre; i la Universitat Estacional d’Oliva, en ‘Educació, Convivència i Ciutadania’, el 25 de novembre.

La Universitat Estacional d’Alzira tindrà com a tema ‘El medi ambient valencià. Efectes del confinament per la COVID-19 sobre el medi ambient: enganys, exageracions i realitats’, el 4 de desembre; la Universitat Estacional d’Ayora, ‘La cultura de la mel: passat, present i futur’, el 10 de desembre; i la Universitat Estacional del Racó d’Ademuz, en ‘Planificació i gestió del paisatge i el territori; desenvolupament local i benestar, el 12 de desembre.

Les universitats estacionals per àrees temàtiques

Les universitats estacionals que debatran sobre ‘Patrimoni Històric i Cultural’ són Cullera, Buñol, Llíria, Sagunt (edició de primavera), Canal de Navarrés i Xátiva. Sobre temes de ‘Innovació Territorial’, ho faran les universitats estacionals d’Alaquàs, Aras de los Olmos, l’Eliana, Enguera i Ayora. Sobre ‘Educació i Benestar Social’, les universitats estacionals de Sagunt (edició d’estiu), Ontinyent i Oliva. I, sobre ‘Biodiversitat i Paisatge’, Alt Túria, Alzira i Rincón d’Ademuz.