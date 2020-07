Alaquàs imposa 83 multes en la primera setmana amb mascareta obligatòria

Connect on Linked in

Les multes ascendeixen cadascuna a 100 euros i la major part de les persones sancionades són joves menors de 25 anys

La Policia Local d’Alaquàs ha imposat aquesta setmana un total de 83 multes per no portar la mascareta o no fer un ús correcte d’ella. Les multes, que ascendeixen cadascuna a 100 euros, han sigut imposades en la seua majoria joves menors de 25 anys.

Des què el passat 14 de març es decretara l’estat d’alarma arran de la pandèmia, la Policia Local d’Alaquàs ha realitzat una important treball de conscienciació per tal d’informar a les veïnes i veïns sobre les mesures de prevenció per tal de fer front al COVID-19. Les sancions s’han començat a imposar durant aquesta setmana.

Per tal de vetlar pel compliment d’aquesta mesura imposada per la Conselleria de Sanitat, la Policia Local d’Alaquàs continuarà vigilant i informant a les veïnes i veïnes sobre la importància i obligació de l’ús de la mascareta tant en la via pública com en espais oberts i tancats d’ús públic encara que es respecte la distància de seguretat.

Des de l’Ajuntament d’Alaquàs es vol recordar que la mascareta és una de les mesures de seguretat més importants que s’han de prendre en aquesta situació i que s’ha de ser conscient de que el seu ús protegeix a totes les persones.