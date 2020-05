Alaquàs impulsa el Portal del Comerciant per a reactivar l’economia local

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament d’Alaquàs ha impulsat el Portal del Comerciant, una ferramenta molt útil creada especialment per a negocis locals i autònoms amb tot tipus d’informació d’interès relacionada amb el seu sector. Es tracta d’un instrument de gran utilitat actualment donades les necessitats sorgides arran de la nova situació social i econòmica provocada per la COVID-19.

Aquest nou canal es troba ja a l’abast de tots els comerços interessats en el link https://alaquas.portaldelcomerciante.com. És una pàgina molt completa on podem trobar informació relacionada amb tràmits, normativa general, documentació laboral, campanyes de promoció i actualitat d’interès. Inclou també un llistat amb tots els comerços existents, un mapa on poder trobar-los i informació per a persones emprenedores que vulguen obrir un nou comerç.

En aquests moments és especialment útil perquè contempla una secció específica amb informació relacionada amb la COVID.19. En aquest apartat es pot consultar la normativa general sorgida arran d’aquesta situació així com les ajudes i subvencions aprovades per les diferents administracions per a minimitzar l’impacte econòmic.

Des del mateix portal es poden descarregar també els cartells de bones pràctiques i seguretat i higiene que l’Associació de Comerciants d’Alaquàs CAdA ha dissenyat per a tots els comerços del municipi. Aquests cartells han sigut preparats perquè els comerciants els puguen posar en el seu negoci partir de l’entrada en la fase 1.

En el portal destaca també un apartat amb la guia de bones pràctiques amb motiu de la pandèmia amb totes les recomanacions d’higiene per oferir un servei respectuós amb totes les mesures de seguretat.

Aquesta iniciativa forma part del Pla de Reactivació Econòmica Local que l’Ajuntament d’Alaquàs ha dissenyat amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de la COVID-19 en comerços i autònoms. El pla, dotat amb 300.000 euros, contempla ajudes i subvenciones directes, la supressió de les taxes d’ocupació de la via pública pera bars, cafeteries i restaurants així com campanyes de promoció local.

El Portal del Comerç Sostenible és un instrument creat per la xarxa d’Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) de la Generalitat Valenciana i està dirigit a emprenedors de comerç i públic en general interessat en aquests temes. És un impuls més en el procés de modernització i ordenació del comerç local.