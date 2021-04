Alaquàs inicia els actes amb motiu de la celebració de la XXXIIIa Trobada d’Escoles en Valencià

Connect on Linked in

Una simbòlica Volta a Peu i un acte d’homenatge a destacades dones d’Alaquàs protagonitzat pels centres educatius dóna inici a les celebracions

Alaquàs ha iniciat hui divendres 23 d’abril les celebracions amb motiu de la XXXIIIa Trobada d’Escoles en Valencià que no es va poder celebrar l’any 2020 a causa de la pandèmia. L’Ajuntament d’Alaquàs i Escola Valenciana han programat tota una sèrie d’actes amb l’objectiu de promoure l’estima cap a la nostra llengua que es desenvoluparan tot i respectant les mesures de seguretat.

Els actes han mamprés amb una simbòlica Volta a Peu que s’ha iniciat al parc de la Sequieta amb la participació de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la regidora d’Educació, Marian Espert, els representants d’Escola Valenciana, Vicent Font i Carmina Payà així com una representació de l’alumnat dels col·legis participants que ha vingut acompanyat del professorat, les directores i directors dels centres i les dones homenatjades.

El recorregut ha finalitzat als exteriors de la Biblioteca Municipal Ausiàs March d’Alaquàs on s’ha celebrat un acte d’homenatge a destacades dones d’Alaquàs per tal de posar en valor la seua trajectòria vital i professional. El col·legi Mare de Déu de l’Olivar I, com a organitzador d’aquesta primera activitat, ha sigut el primer en eixir a l’escenari a presentar la seua dona homenatjada. En aquest cas han volgut destacar a títol pòstum la que va ser directora del centre i Jutgessa de Pau del municipi, Amparo Alabau. En el seu nom, ha assistit el seu fill, Manuel Andrés Alabau, que ha agraït aquesta deferència i record cap a sa mare.

A continuació ha pujat una representació de l’Escola Infantil Municipal d’Alaquàs L’Alqueria, que ha homenatjat la que ha sigut Alcaldessa d’Alaquàs durant 10 anys, Elvira García Campos. Per la seua banda, el col·legi públic Vila d’Alaquàs ha homenatjat l’artista, pintora i professora d’art, Carmen Mateu. El col·legi públic Sanchis Almiñano ha homenatjat la mestra i component del grup de Danses l’Olivar, Montiel Navarro; i el centre González Gallarza ha volgut destacar la figura de la periodista i escriptora Fani Grande. El col·legi Ciutat de Cremona ha homenatjat a títol pòstum la pilot española d’automobilisme, Maria de Villota i en el seu nom s’ha donat lectura a un escrit remés per son pare. Per la seua banda, el col·legi Bonavista ha homenatjat la conserge Paqui González.

Tots els col·legis han pujat a l’escenari per tal de mostrar les il·lustracions que han realitzat per homenatjar les dones elegides i han llegit també els motius pels quals han sigut seleccionades. Tots els treballs seran exposats al claustre del Castell d’Alaquàs en una exposició que rebrà per nom “Els murals de les dones” i que es podrà contemplar fins al 31 de maig.

A continuació han sigut descoberts els murals que l’Ajuntament d’Alaquàs ha creat per recordar i commemorar la celebració de la primera edició de les Trobades a Alaquàs l’any 2000 així com també la celebració de l’edició actual i que es podran contemplar als exteriors del Centre Cultural de l’Olivar, a l’entrada de la Biblioteca Municipal Ausiàs March.

Les activitats continuaran en les pròximes setmanes. L’acte central tindrà lloc al parc del Dijous amb la cita Llavors que consistirà en la plantació de plantes autòctones aromàtiques per part de la representació de cada centre educatiu del municipi d’Alaquàs a més dels alcaldes i alcaldesses i escolars dels 19 pobles de la comarca que han sigut convocats. Per tancar la cita, a més de la intervenció musical de l’artista Dani Miquel, es lliurarà un cartell en record de la celebració de les jornades.

En una jornada posterior al Claustre del Castell d’Alaquàs, coneixerem el nom dels guardonats i guardonades del concurs de literatura en valencià, Premi Sambori 2021. Una cita que té per objectiu promoure i difondre l’ús literari del valencià dins l’àmbit escolar i a la qual seran convocats els 34 premiats i premiades. En acabar, els i les assistents podran visitar l’exposició itinerant que romandrà activa fins al 31 de maig al Claustre del Castell en memòria del professor i contacontes valencià, Llorenç Giménez.

Com a colofó de la celebració de les XXXIII Trobades d’Escoles en Valencià tindrà lloc l’acte en què, per una banda, s’homenatjarà a dues dones destacades al panorama polític, cultural i social, i per una altra, es reconeixerà la important tasca de la primera promoció educativa en valencià en la localitat d’Alaquàs, així com també el treball de les escoles de la comarca que porten 25 anys treballant pel valencià, a més de mestres jubilats i jubilades que han treballat per la difusió del valencià durant la seua trajectòria professional.

L’organització vol posar de relleu l’important esforç i treball que ha vingut desenvolupant l’alumnat, directiva i professorat dels col·legis del municipi, entitats locals, associacions i clubs perquè gràcies a la seua dedicació ha sigut possible la consecució d’aquesta cita en defensa de la llengua valenciana.