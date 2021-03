Alaquàs inicia les obres per a la urbanització del sector VI del polígon dels Mollons

Connect on Linked in

L’Alcalde d’Alaquàs i l’empresa adjudicatària signen l’acta que dóna llum verda a aquest nou projecte industrial en el qual s’invertiran prop de 20 milions d’euros i que preveu la creació de 75 llocs de treball durant la realització de les obres i entre 60 i 100 llocs de treball de manera permanent una vegada estiga en funcionament la nau logística

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i l’empresa mercantil Alondra Serveis Immobiliaris han signat hui dimarts 30 de març l’acta de comprovació de replantejament i inici d’obres per al desenvolupament del sector VI del polígon dels Mollons d’Alaquàs. Amb aquest acte es dóna llum verda a l’inici de les obres d’aquest nou projecte industrial que suposarà una reactivació econòmica per al municipi.

El primer edil s’ha mostrat molt satisfet perquè amb la posada en marxa d’aquest nou pla “es materialitza el nostre compromís de desenvolupament del polígon industrial i la nostra aposta per les polítiques que generen llocs de treball de qualitat per a Alaquàs. Aquest projecte mostra el treball realitzat durant aquests anys per tal de contribuir a la reactivació econòmica que en aquests moments es fa més necessària arran de la crisi generada per la Covid-19”.

L’empresa invertirà més de 20 milions d’euros en la urbanització de l’anomenat sector VI ubicat junt al polígon dels Mollons i inclòs en el nou Pla General d’Ordenació Urbana. La proposta consisteix en intervenir en prop de 82.000 m2 de nou sòl industrial distribuït en dues noves parcel·les. Una primera amb vora 46.817 m2 en la qual es construirà una gran nau logística de vora 32.000 m2 i una segona amb vora 35.245 m2 que es destinarà a la creació de parcel·les per a la construcció de naus de menor grandària. El pla inclou a més un xicotet bulevar verd amb carril bici.

Pel que fa a l’impacte laboral, la inversió suposarà la creació de 75 llocs de treball durant la realització de les obres i entre 60 i 100 llocs de treball de manera permanent una vegada estiga en funcionament la nau logística que serà construïda.

Amb el desenvolupament d’aquest projecte es preveu que l’Ajuntament d’Alaquàs perceba un ingrés de 500.000€ en llicències, 100.000€ anuals en IBI, IAE i sòl industrial valorat en 900.000€. De la mateixa manera, l’Ajuntament ha obtingut gratuïtament 33.129 m2 de sòl en la zona d’horts urbans. A més, el projecte contempla millores en els carrers de les immediacions, substitució de l’enllumenat de la zona per LEDs, execució de la xarxa separada de pluvials i clavegueram i la creació d’un eix verd amb el carril bici.