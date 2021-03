Alaquàs invertirà 399.155 euros en la millora i dotació d’infraesctructures i serveis als polígons industrials

Connect on Linked in

L’objectiu d’aquesta actuació, a la qual es sumen els 2 milions d’euros invertits als últims dos anys, és fer dels polígons industrials d’Alaquàs entorns empresarials més segurs i atractius i contribuir a l’augment de la seua competitivitat

L’Ajuntament d’Alaquàs invertirà un total de 399.155 euros en la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis als polígons, àrees industrials i enclaus tecnològics del municipi. L’actuació està subvencionada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial en un 82´5% del total en el marc del Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 2019-2020.

En línia amb la política industrial de l’Ajuntament d’Alaquàs i amb l’objectiu de contribuir a l’augment de la competitivitat de la indústria, aquest pla està dissenyat per tal de crear un entorn empresarial millor i més atractiu per a futures inversions. Per això, les actuacions se centraran en la millora de les infraestructures i les xarxes d’energia, transport i informació dels polígons industrials El Bovalar i els Mollons amb l’objectiu final de sentar les bases cap a un nou model econòmic basat en el coneixement i la innovació, articulat sobre el principi de la sostenibilitat, tant ambiental com productiva i social.

Pel que fa al polígon industrial del Bovalar, hi ha tres actuacions principals: la millora de la seguretat viària, la millora dels serveis contra incendis i la millora de la senyalització horitzontal i verticial. L’Ajuntament té previst remodelar i reasfaltar la zona central de la rotonda de l’encreuament entre els carrers Jaume I i Travessera del Bovalar amb l’execució de voreres més àmplies i la reordenació dels aparcaments de l’àrea d’influència. Es tracta d’un punt neuràlgic important ja que concentra un gran trànsit de vehicles que requereix d’una remodelació per tal de millorar l’accessibilitat a la pràctica totalitat de les empreses.

Una de les actuacions principals per dotar el polígon de seguretat és la millora del serveis contra incendis. Per això es planteja l’ampliació de la xarxa d’hidrants per tal de facilitar la intervenció dels bombers en cas d’incendi i des de qualsevol punt. L’objectiu és que la distància de recorregut reial a qualsevol hidrant siga inferior als 100 metres i estaran instal·lats de manera subterrània per evitar molèsties a les persones vianants i al trànsit rodat. Altra de les millores contemplades en el Bovalar és la dotació de nova senyalèctica horitzontal i vertical en les zones on es produirà la remodelació de les voreres i aparcaments.

Pel que respecta al polígon dels Mollons, es contemplen les següents actuacions. Una d’elles és la millora de les infraestructures amb la implantació de noves instal·lacions com la fibra òptica per tal de millorar, modernitzar i optimitzar les telecomunicacions de les empreses. Es planteja també la creació d’un carril bici des del carrer dels Aladrers fins Palmiters, donant servei directe a la primera zona del polígon, la qual cosa està previst que beneficie un 35% de les empreses. Amb aquesta actuació es millora la mobilitat urbana completant el carril bici de al població.

La millora en els Mollons contempla també la dotació de senyalística horitzontal i vertical del trànsit en les zones afectades per l’execució del carril bici així com també l’ampliació de la xarxa d’hidrants de la mateixa manera que es realitzarà al Bovalar. Es planteja a més la millora en el suministrament de l’aigua bruta i potable amb la sustitució del variador de freqüència del pou 12 que permetrà el reg de tota la zona verda.