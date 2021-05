Alaquàs llança una nova versió de l’app per a la reserva d’espai de piscina i sala fitness a les instal·lacions esportives

Connect on Linked in

Aquesta nova versió més ràpida i intuïtiva està disponible tant per a Android com per a IOS

L’Ajuntament d’Alaquàs ha llançat una nova versió de l’APP creada per a la reserva d’espais en les instal·lacions esportives municipals, concretament per a l’espai de piscina i sala fitness per part de les persones abonades .

La nova APP es troba disponible en la tenda d’aplicacions amb el nom VSportValbit i es tracta d’una nova versió més ràpida i intuïtiva disponible tant per a Android com per a IOS i que presenta diferents avantatges per a les persones usuàries. És necessari que totes les persones abonades descarreguen en el seu mòbil la nova versió.

L’aplicació conté ara una opció per tal que les persones usuàries puguen accedir i esborrar les seues reserves sense haver de telefonar al servei d’esports municipal.

Es recorda que la reserva d’espais es pot realitzar també mitjançant la pàgina web municipal en el link https://deporweb.ddns.net/alaquas/deporweb/indice.php. Cal destacar a més que les persones abonades poden realitzar ja la renovació dels seus abonaments des de la pròpia pàgina web municipal sempre i quan tinguen abonat el rebut immediatament anterior.