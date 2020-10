Alaquàs lliura els premis de les Falles 2020 en un acte tancat al públic amb totes les mesures de seguretat contra el covid-19

Connect on Linked in

L’acte es va celebrar el passat dissabte al Castell d’Alaquàs amb la presència de les màximes representants falleres i va ser retransmés en directe a través de les xarxes socials municipals

Alaquàs va celebrar el dissabte 24 d’octubre el Lliurament dels Premis de les Falles 2020 en un acte atípic amb el qual Junta Local Fallera ha tancat l’actual exercici faller. L’acte va estar presidit per les Falleres Majors d’Alaquàs, Judith Díaz Gomáriz i Sara Morcillo Torralba, acompanyades de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el Regidor de Falles, Álex Ramos. En l’acte, celebrat amb totes les mesures de seguretat obligatòries, es van lliurar els premis a les diferents categories dels concursos i actes que, tot i no celebrar-se les festes falleres, sí es van poder celebrar abans de decretar-se l’estat d’alarma. Per això, a ell sols van poder acudir les falleres majors i presidències de cada comissió fallera. Totes les persones interessades van poder seguir l’acte online a través del canal oficial de Facebook de l’Ajuntament d’Alaquàs i del canal d’Instragram de Junta Local Fallera.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, va felicitar tot el col·lectiu faller per l’esforç realitzat i i els va animar a “mantindre l’esperit faller en els nostres cors i en els nostres anhels. No sabem com evolucionarà la pandemia, però farem els actes que pugam complint les mesures necessàries. Per tant, vull fer un cant a l’esperança, no pergam la il·lusió de treballar per unes falles 2021”.

L’acte es va iniciar amb el lliurament del premi al Concurs d’Activitat Esportiva i Activitat Fallera que enguany han recaigut en la falla Camí Vell de Torrent. Pel que fa al Concurs de Llibrets de Falles, el primer premi ha sigut per a Avinguda Genovés, el segon per a Plaça Buenos Aires i el tercer per a Camí Vell de Torrent.

Pel que fa a la Cavalcada Infantil, el primer premi se l’ha endut la falla Cervantes. El premi a la millor comparsa ha sigut per a la falla Vicent Andrés Estellés i els millors representants infantils han sigut els d’Avinguda Genovés. Pel que respecta a la Cavalcada Major, el primer premi ha recaigut en la falla Avinguda Genovés, la millor comparsa ha sigut també per a la falla Avinguda Genovés i els millors representants els de la falla Vicent Andrés Estellés.

En la categoria de ninots indultats, el millor infantil ha sigut el de la falla Avinguda Miguel Hernández i el millor ninot indultat major el de la comissió Avinguda Genovés.

Aquest acte atípic ha reflexat una vegada més la responsabilitat i el compromís del món faller d’Alaquàs que ha demostrat estar a l’altura de circumstàncies com aquestes, continuant amb la celebració d’aquest tipus d’actes però respectant totes les mesures. Es tanca així un exercici faller marcat per les mascaretes i les distàncies però en el qual han quedat ben patent de nou l’agermanament i la bona relació entre totes les comissions falleres.