Alaquàs ofereix classes esportives en línia

L’Ajuntament d’Alaquàs posa en marxa una programació esportiva diària que es pot seguir de dilluns a divendres a través dels canals oficials municipals

L’Ajuntament d’Alaquàs ha dissenyat una programació esportiva diària per tal que les veïnes i els veïns puguen continuar gaudint de les activitats municipals que s’ofereixen en les instal·lacions esportives però sense eixir de casa. L’objectiu d’aquesta iniciativa és animar la ciutadania a continuar practicant esport respectant al màxim les noves restriccions per a fer front a la lluita contra el Covid-19.

Les sessions esportives estan dirigides per les persones instructores de les instal·lacions municipals oferint classes diàriament de disciplines esportives com aeròbic, zumba, ioga, pilates, taitxí, aerotó, cicle indoor, manteniment per a persones adultes, bodybalance, gap, bodypower, circuit de força i gimnàstica per a persones majors.

Les classes amb una durada aproximada de 45 minuts es pengen cada dia en els canals oficials de l’Ajuntament d’Alaquàs per tal que totes les persones interessades puguen seguir-les en línia. La iniciativa es va iniciar ahir dilluns 25 de gener i continuarà de dilluns a divendres fins que es puguen reobrir les instal·lacions municipals i reprendre les activitats.