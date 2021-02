Alaquàs oferirà de manera virtual un programa de formació sobre drogues de consum a l’adolescència dirigit a famílies i persones professionals interessades

Connect on Linked in

Es tracta de la segona formació prevista per al curs 2020/2021 per l’Escola de Famílies Virtual, una iniciativa de la Unitat de Prevenció Comunitària de Concuctes Addictives de l’Ajuntament d’Alaquàs creada per a facilitar l’educació des del nucli familiar

L’Ajuntament d’Alaquàs, a través del departament de Família, Infància i Adolescència de l’Àrea de Benestar Social i en concret la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (U.P.C.C.A), ha posat en marxa la segona formació prevista per al curs 2020/2021 per l’Escola de Famílies Virtual. El programa està centrat en aquest cas en les drogues de consum a l’adolescència i el seu objectiu és donar suport, formació i acompanyament en el procés educatiu a les famílies i a les persones professionals interessades respecte a aquest tema.

La iniciativa es desenvoluparà en quatre sessions formatives impartides per Manolo Martínez Garrido, tècnic de prevenció de la U.P.C.C.A de l’Ajuntament d’Alaquàs. Cada sessió tindrà una durada d’una hora i mitja i s’iniciaran a les 18:30 hores. La formació està dirigida a famílies però està oberta també a professionals de l’àmbit educatiu, social, sanitari, policial, social i a la població en general. La inscripció és gratuïta i per a poder participar cal enviar un correu electrònic a upccaformacio@alaquas.org. La formació serà virtual i es realitzarà a través de l’enllaç d’accés a la plataforma es farà arribar una volta formalitzada la inscripció.

Les jornades començaran el dimarts 16 de febrer de febrer amb la sessió “Conceptes bàsics i principals drogues de consum a l’adolescència. Les drogues són coses de “majors?”. El propòsit d’aquesta primera xerrada és donar una perspectiva ampla sobre què són les drogues i les característiques bàsiques d’aquestes substàncies així com algunes dades al respecte sobre els resultats que ofereixen les últimes enquestes. Pretén a més una reflexió sobre els motius que condueixen als primers consums.

La segona jornada tindrà lloc el dimarts 23 de febrer sota el títol “La incoherència entre la informació i les emocions que es trasmeten com a metodologia educativa. Eduquem amb el que diem i amb el que fem?”. L’objectiu d’aquesta sessió és proposar una revisió sobre les maneres en què les persones són educades en la infantesa fins arribar a l’adolescència i valorar la funció de referents quan a influències per a les possibles futures decisions personals. La tercera sessió se celebrarà el dimarts de 2 de març i en ella es parlarà sobre “Adolescència” per a fer especial èmfasi en els seus processos, passant pels diferents estils educatius. Les sessions finalitzaran el dimarts 9 de març amb “Oci i Temps Lliure. Temps passat, temps envejat o cualquier tiempo pasado siempre fue mejor”.

L’Escola de Famílies Virtual té per objectiu oferir uns coneixements bàsics que possibiliten l’adquisició de ferramentes per a facilitar l’educació des del nucli familiar de filles i fills, aportant coneixements i habilitats adequades per a persones a càrrec de menors. Els coneixements i proposes educatives que plantegem estan pensades per a poder ser aplicades a qualsevol edat i poder assumir els processos educatius a les diferents etapes de maduresa de cada xiquet, xiqueta o jove.