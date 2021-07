Print This Post

El jurat del Certamen Viles en Flor ha visitat hui Alaquàs per conèixer les iniciatives mediambientals que s’han posat en marxa enguany en el municipi

Alaquàs participarà una edició més en el Certamen Viles en Flor que té per objectiu posar en valor els treballs dels municipis en la gestió urbana dels parcs, jardins, arbratge, la sostenibilitat en el seu manteniment i conservació i la biodiversitat entre altres aspectes.

Una representació del jurat del Certamen formada pel president de la sectorial de Jardineria d’ASFPLANT, Julio Pérez, el president del Parc Tecnològic i responsable de Sol i Vent, Toni Alagarda, la enginyera agrónoma de l’empresa Centreverd, Núria Calero i la coordinadora de Viles en Flor, Rosa Muñoz, han visitat hui Alaquàs per conéixer les iniciatives mediambientals que s’han posat en marxa enguany i valorar si Alaquàs torna a ser mereixedora dels guardons. En la visita han estat presents l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el Regidor de Medi Ambient, Sebastián Ruiz.

Durant el recorregut s’han visitat els principals punts ajardinats de la població, principalment les zones on s’ha actuat recentement com la plaça de l’Ajuntament d’Alaquàs, el jardí de la Biblioteca, el parc de la Sequieta, el jardí de les lletres, el carrer Beniparrell, els Horts Urbans, l’Albereda Sud i el parc del Dijous, el carrer Major i la plaça de la Constitució.

Viles en Flor Comunitat Valenciana és un programa anual que reconeix en forma de guardons anomenats Flors d’Honor, la trajectòria i les accions dutes a terme pels municipis de la Comunitat Valenciana en la millora i potenciació dels espais verds urbans, la seua gestió sostenible, l’educació ambiental i la conscienciació ciutadana. El programa compleix enguany la seua quarta edició amb més de 30 municipis adherits. Es tracta d’una iniciativa d’ASFPLANT (Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana) que vol mostrar i posar en valor la riquesa anual i paisatgística del territori mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d’enjardinament, ornamentació floral, mobiliari urbà i espais lúdics que són un exemple a seguir. El seu objectiu final és contribuir a millorar la qualitat de vida de la ciutadania i millorar la imatge dels municipis.

Alaquàs ha format part de les quatre convocatòries, sent un dels muncipis pioners en aquest certamen. En la primera edició va ser distingida amb 3 Flors mentre que en les edicions de 2019 i 2020 va aconseguir 4 Flors d’Honor, el màxim guardó de la convocatòria. Aquests reconeixements premien el treball realitzat en el municipi en el foment de la diversitat vegetal urbana i la creació i el manteniment dels espais verds així com també l’esforç que realitza l’Ajuntament, a través del seu equip tècnic municipal, per tal de posar en marxa iniciatives de formació i conscienciació sobre la necessitat de tindre cura dels espais verds en l’entorn urbà.