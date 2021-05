Alaquàs planta “Un Arbre per Europa” i reafirma el seu compromís amb el Medi Ambient

Connect on Linked in

L’Alumnat Actiu d’Alaquàs i els voluntaris europeus planten una olivera al parc del Dijous amb motiu de la campanya “Un Arbre per Europa” en què l’Ajuntament d’Alaquàs participa de manera activa.

L’Alumnat Actiu d’Alaquàs i dos voluntaris europeus del Cos Europeu de la Solidaritat acompanyats per l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, i el Regidor de Medi Ambient, Sebastián Ruiz, va plantar ahir dijous 27 de maig una olivera al parc del Dijous. L’activitat ha sigut l’acte central de la Setmana Europea de la Joventut celebrada a Alaquàs en aquests dies i s’emmarca dins de la campanya “Un Arbre per Europa” promoguda per l’associació Equipo Europa.

La plantació d’aquest arbre posa de manifest la importància que té el medi ambient per a Alaquàs i per això llueix a un dels parcs més emblemàtics del municipi. L’activitat va ser protagonitzada per les i els joves i va comptar amb una introducció i una xerrrada formativa sobre el procés de plantació i la importància dels arbres i els espais verds a càrrec del tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alaquàs, Lluís Planells.

Aquesta activitat forma part també de les activitats programades al voltant del 5 de Juny, Dia Internacional del Medi Ambient.

La campanya “Un Arbre per Europa” és una campanya promoguda per Equip Europa, una associació juvenil europeista lligada al Parlament Europeu que té per objectiu promoure la Unió Europea entre la joventut i fomentar la participació democràtica. Aquesta entitat, en col·laboració amb l’Oficina del Parlament Europeu a l’Estat espanyol, han impulsat des de fa gairebé un any la campanya “Un arbre per Europa” amb l’objectiu d’aconseguir que tants municipis com siga possible s’hi afegiren abans del 5 de juny de 2021, Dia Internacional del Medi Ambient. Amb aquesta acció, es pretén augmentar la consciència social sobre la sostenibilitat a l’àmbit local, fomentar la col·laboració entre les autoritats locals i la societat civil i, en especial la joventut, a l’hora de promoure el desenvolupament sostenible.