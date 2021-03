Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs ha vingut realitzant aquesta consulta de manera presencial al mateix mercat per tal de conéixer amb més detall els hàbits de compra de les veïnes i els veïns i ara també continuarà realitzant-se de manera telemàtica.

L’Ajuntament d’Alaquàs posa en marxa a partir de hui 18 de març i fins al 18 d’abril una enquesta en línia per tal de conèixer la satisfacció de la ciutadania al voltant del mercat ambulant. Les persones interessades poden participar en ella a través de l’enllaç https://www.alaquas.org/url/tg8g9.



L’objectiu és conéixer amb detall els hàbits de compra de les veïnes i veïns així com la seua opinió per tal de continuar oferint un servei de qualitat. Per això, les preguntes estan relacionades amb la freqüència amb què es visita el mercat, sobre els productes que s’adquireixen i la satisfacció general.



Aquesta enquesta s’ha vingut realitzant de manera presencial al Mercat Ambulant per part de l’alumnat del Taller d’Ocupació d’Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals que s’imparteix al Centre de Formació Francesc Ferrer Martí d’Alaquàs com una pràctica formativa dins del seu currículum. Per tal de donar la possibilitat de participar a tota la ciutadania, l’Ajuntament d’Alaquàs ha decidit oferir l’enquesta de manera online.



El Mercat Ambulant d’Alaquàs continua prestant el seu servei cada dijous tot i que per tal de garantir la distància social requerida entre persones i parades, es va traslladar al carrer Santa Anna i carrer Lanjarón des de intersecció amb Santa Anna fins Rector Sancho Bueno on van ser distribuïdes les 108 parades que van reobrir al públic i actualmente continuen prestant els seus serveis.

Per controlar l’accés i l’aforament, van ser habilitats tres punts d’accés vigilats per tal de garantir el compliment de les normes de control d’afluència i distància social. Per al control de l’aforament, es pot consultar la disponibilitat existent en temps real en l’enllaç https://www.alaquas.org/integraciones/aforo/, la nova aplicació dissenyada per l’Ajuntament d’Alaquàs per al control i la gestió de l’aforament en les diferents instal·lacions municipals. A més es van habilitar en aquests punts d’entrada dispensadors amb gel hidroalcohòlic d’ús obligatori per a totes les persones que accedeixen al recinte de compra.