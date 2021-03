Alaquàs posa en marxa un innovador tractament de plagues contra rosegadors en el clavegueram

Connect on Linked in

Es tracta d’un sistema intel·ligent de gran eficàcia, sostenible i que cobrirà totes les zones del municipi de manera rotatòria

Alaquàs és la primera població de tota l’àrea metropolitana en posar en marxa, dins del seu Pla integral de control de plagues, l’ innovador tractament contra rosegadors en el clavegueram del municipi conegut com SMART Pipe. Es tracta d’un sistema intel·ligent, sostenible, de gran eficàcia i es presta a través de l’empresa especialitzada en control de plagues Anticimex.

El tractament consisteix en un sistema digital de trampes automàtiques amb sensors de moviment i temperatura que permeten detectar i eliminar el rosegador en el seu hàbitat natural, la xarxa de clavegueram. Es tracta de dispositius sostenibles i ecològics ja que no introduixen productes nocius a l’entorn per la qual cosa són totalment respectuosos amb el medi ambient i no presenten cap risc per a les persones. El sistema monitoritza l’activitat en temps reial dels roedors i determina el ritme d’activitat en la xarxa.

Els dispositius s’han començat a instal·lar en les zones on s’ha detectat més presència de rosegadors i gràcies al sistema rotatiu s’anirà extenent a totes les zones del municipi per tal de cobrir totes les àrees, identificant els punts crítics i en conseqüència reduir la població.

Amb aquest tractament, l’Ajuntament d’Alaquàs reforça la seua confiança amb Anticimex, companyia especialitzada en el control de plagues, amb l’objectiu de portar terme els tractaments necessaris per tal de garantir la qualitat de vida de la ciutadania i la seua salubritat.