Alaquàs posa en marxa una aplicació pròpia per a demanar cita prèvia en els diferents departaments municipals

El personal municipal ha atés més de 1000 cites des del passat 25 de maig en què el servei està actiu a través de la pàgina web municipal.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha posat en marxa una aplicació pròpia per a demanar cita prèvia en els diferents departaments municipals. L’enllaç està disponible en la portada de la pàgina web municipal i a través d’ell accedeix directament a l’apartat on demanar el tipus de cita que es necessita.

Es tracta d’una aplicació que permet a cada departament programar i gestionar les seues cites de forma independent per tal de garantir un aprofitament òptim dels serveis municipals adaptat a les necessitats de moments com els que estem vivint.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és oferir un servei segur a la ciutadania però a la vegada ràpid i de qualitat, gestionant l’atenció per a minimitzar l’espera de la ciutadania i evitar possibles aglomeracions en les sales d’espera de l’Ajuntament.

Des què es posara en marxa aquest servei el passat 25 de maig s’han demanat més de 1000 cites, la major part per a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i per a l’Oficina de Consum (OMIC) i Salut Pública. Han atés per cita prèvia també en altres departaments com la Biblioteca Municipal, l’àrea econòmica i Recaptació, el Passatge Jove, Secretaria, contractació i Recursos Humans, l’Oficina del Cadastre i Urbanisme. La resta de departaments en la què es pot demanar cita prèvia són: el departament de Benestar Social i Educació, l’Agència de Desenvolupament Local, el Centre Municipal de Formació, el departament de Cultura i Festes, Fraccionaments i l’Escola Infantil Municipal d’Alaquàs.