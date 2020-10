Alaquàs realitza diversos treballs de conservació i reparació en els artesonats i en les cobertes del Castell d’Alaquàs

Connect on Linked in

Es tracta del tractament periòdic de conservació dels artesonats i de la revisió i reparació de les cobertes per a evitar filtracions. L’actuació compta amb un pressupost de 33.974 euros.

Alaquàs està realitzant aquests dies diversos treballs de conservació i reparació en els artesonats i en les cobertes del Castell d’Alaquàs. L’actuació compta amb un pressupost de 33.974 euros i està subvencionada en un 65% per la Conselleria d’Educació i Cultura a través de les subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

Els treballs de conservació dels artesonats van finalitzar ahir i han consistit en l’aplicació de diverses tècniques per a la detecció de la bioactivitat en la fusta. En la primera fase es va realitzar un estudi acústic en tots els elements de la fusta per tal d’identificar quin tipus de patologia i singularitat existeix. Posteriorment, donada la gran quantitat d’elements de fusta existents i així com el seu gran valor, s’aplicaran les tècniques més innovadores per al seu tractament i manteniment així com per a l’eliminació de la bioactivitat existent.

Pel que fa a les cobertes, els treballs consten de dos fases. Una primera de detecció de problemes i peces a reparar i una segona en la que es retirarà el material que estiga defectuós per a la seua posterior recuperació.

Es tracta de treballs imprescindibles i necessaris per al manteniment del que és l’edifici patrimonial més important d’Alaquàs. La seua conservació és clau per tal que continue sent un dels millors centres culturals de referència de la Comunitat Valenciana.