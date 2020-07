Alaquàs realitza treballs de desbrossament en els camins i parcel·les públiques de la zona conegud com Horta històrica

Connect on Linked in

Aquests treballs són fonamentals per a evitar molèsties tant a les persones que treballen el camp com a les que passegen i transiten per aquests camins així com per a previndre i controlar incendis.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat aquest cap de setmana treballs d’adequació i desbrossament dels camins i parcel·les públiques de la zona coneguda com l’Horta Històrica d’Alaquàs, ubicada entre la rotonda de la Torre i els Horts Urbans i que limita amb els termes municipals de Picanya i Xirivella.

Es tracta d’una zona molt transitada tant per les persones que treballen el camp com pels que ixen a practicar i fer esport per aquests camins. Per aquest motiu, i per tant d’evitar-los molèsties, el Consistori ha dut a terme aquesta actuació fonamental que ha consistit en l’eliminació de totes les herbes en les partides rurals més pròximes a les zones d’especial valor paisatgístic i natural del terme municipal.

Les pluges primaverals han generat un gran creixement de massa vegetal que a més d’ocasionar molèsties a les veïnes i veïns, poden arribar a ser un gran perill en cas d’incendi donat que es tracta d’una vegetació seca que amb les altes temperatures estivals actua com a material de combustible en cas d’incendi facilitant l’expansió del foc. Per tant, aquest desbrossament de parcel·les i camins és fonamental també per a la prevenció i control d’incendis.