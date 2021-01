alaquàs realitza una enquesta ciutadana per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre el mercat ambulant

Connect on Linked in

L’objectiu de l’Ajuntament d’Alaquàs és conéixer amb més detall els hàbits de compra de les veïnes i els veïns amb l’objectiu de detectar possibles necessitats

L’Ajuntament d’Alaquàs ha posat en marxa una enquesta ciutadana per tal de conèixer la satisfacció de la ciutadania al voltant del mercat ambulant. Les enquestes començaren a realitzar-se ahir en els punts d’accés a la instal·lació.

L’objectiu de l’Ajuntament és conéixer amb detall els hàbits de compra de les veïnes i veïns així com la seua opinió per tal de continuar oferint un servei de qualitat així com les millors condicions de seguretat i d’espai. Per això, les preguntes estan relacionades amb la freqüència amb què la ciutadania visita el mercat, sobre els productes que adquireix i sobre la seua satisfacció general. Hi ha dues preguntes en concret també sobre la nova ubicació de la instal·lació i es demana també a la ciutadania si tenen algun suggeriment a realitzar.

Les enquestes estan sent realitzades per l’alumnat del Taller d’Ocupació d’Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals que s’imparteix al Centre de Formació Francesc Ferrer Martí d’Alaquàs i els servirà com una pràctica formativa dins del seu currículum.

El Mercat Ambulant d’Alaquàs continua prestant el seu servei cada dijous tot i que a una nova ubicació i totes les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat de la ciutadania. Arran de la situació de crisi generada pel Covid-19, l’Ajuntament va realitzar un important treball de reubicació de les parades així com l’aplicació estricta de totes les mesures de seguretat exigides per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Per tal de garantir la distància social requerida entre persones i parades, l’Ajuntament d’Alaquàs va traslladar el Mercat al carrer Lanjarón, concretament al tram entre els carrers Santa Anna i Lis Barona, on van ser distribuïdes les 108 parades que van reobrir al públic. Per controlar l’accés i l’aforament, van ser habilitats tres únics punts d’entrada i eixida vigilats per personal municipal per tal de garantir el compliment de les normes de control d’afluència i distància social. Per al control de l’aforament, es pot consultar la disponibilitat existent en temps real en l’enllaç https://www.alaquas.org/integraciones/aforo/, la nova aplicació pròpia dissenyada per l’Ajuntament d’Alaquàs per al control i la gestió de l’aforament en les diferents instal·lacions municipals. Per tal d’extremar les precaucions, es van habilitar en aquests punts d’entrada dispensadors amb gel hidroalcohòlic d’ús obligatori per a totes les persones que accedeixen al recinte de compra.

El nou espai de compra permet respectar les distàncies de seguretat requerides entre les persones compradores per tal que el contacte siga el mínim. Cal recordar a més que és necessari l’ús de mascareta dins del recinte i l’ús de gel hidroalcohòlic.