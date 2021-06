Alaquàs realitza una enquesta entre la població d’entre 12 i 30 anys per tal d’elaborar el I Pla Jove Local

Connect on Linked in

Les persones interessades poden participar en aquesta iniciativa municipal disponible en línia en tots els canals oficials de l’Ajuntament d’Alaquàs

L’Ajuntament d’Alaquàs, a través del departament de Joventut, està treballant en el I Pla Jove Municipal d’Alaquàs, un compromís assumit amb la població jove per tal de millorar les seues condicions de vida i els serveis que s’ofereixen.

Per a l’elaboració d’aquest pla, s’ha posat en marxa una enquesta ciutadana en línia amb l’objectiu de conéixer les demandes, necessitats, problemes i interessos que té actualment aquest col·lectiu i poder realitzar un pla que done resposta a totes aquestes inquietuds i motivacions. L’objectiu és conéixer la situació actual de les persones joves en tots els àmbits de la vida que permeta investigar i posteriorment realitzar un diagnòstic per a oferir oportunitats de millora a la joventut i definir així la llista de prioritats, estratègies d’actuació i pla a seguir.

L’enquesta està disponible en línia en tots els canals oficials de l’Ajuntament d’Alaquàs com són la pàgina web www.alaquas.org, els perfils de Facebook, Twitter i Instagram @SomAlaquàs així com en el Twitter @AlaquàsJove i Instagram @passatgejove. El sondeig ha sigut també distribuït per totes les associacions i col·lectius que treballen amb públic jove així com en tots els centres educatius de secundària i de formación de persones adultes. Es pot consultar també en l’enllaç: https://forms.gle/uu6oj4rsjSytwi8h6.

Tota la informació és totalment anònima i serà tractada exclusivament per a fins estadístics, no s’utilitzarà de forma nominal ni facilitada a terceres persones. Des de l’Ajuntament d’Alaquàs es recorda que sols es demanen dades necessàries i que està garantit en qualsevol moment el compliment de la legislació vigent sobre la protecció de dades i el dret a la intimitat.