Alaquàs rebrà més de 55.000 euros en subvencions per continuar reforçant la seua aposta per projectes eficients i sostenibles al municipi. Del total, 30.000 euros arriben de la mà de la Diputació de València, dins del programa Smarts Cities de Connecta València, i permetrà la instal•lació de dues estacions de mesurament de la qualitat de l’aire i una estació meteorològica.

Aquestes dues estacions per a la mesuració de l’aire estaran ubicades tant en zona residencial com a la zona industrial i servirà per mesurar la concentració de gasos i partícules (entre altres paràmetres). Pel que fa a la instal•lació d’una estació meteorològica per al mesurament de paràmetres climàtics, aquesta anirà acompanyada d’una pantalla Led ubicada a la via pública per informar als veïns i veïnes de dades d’interés.

En aquesta mateixa línia, Alaquàs ha rebut tres subvencions més procedents del Ministeri per a la Transició Ecològic. Dos d’elles amb càrrec al PIMA Residus 2019 amb un import de 3.762 euros (per a un projecte valorat en 5.374,36 euros) consistent en dotar d’una carpa de compostatge en les instal•lacions dels Horts Urbans municipals. La segona inversió ascendeix als 5.217 euros i està destinada (projecte de 7.383,28) a la promoció de recollida separada d’oli de cuina usat per a biocombustible.

L’última de les subvencions concedides és amb càrrec al PEMAR 2019, programa que igualment impulsa el Ministeri, i que en aquesta ocasió atén una assignació de 16.160 euros (per a un projecte de 23.980 euros), que contempla la cessió de compostadores, i equip de suport com airejadors, termòmetres i uns altres, sent la destinació els centres escolars de la població, els Horts Urbans municipals i un projecte de compostatge comunitari obert a la ciutadania com a experiència pilot, a més de l’adquisició d’una biotrituradora.

Una important dotació pressupostària destinada a projectes mediambientals que faran de la nostra localitat una de les més sostenibles.