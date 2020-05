Alaquàs reconeix amb la campanya “Gràcies” a les persones que han treballat durat l’estat d’alarma pel benestar del poble

Connect on Linked in

“Gràcies Alaquàs” és el nom de la campanya posada en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs per tal d’agrair públicament l’esforç i dedicació de totes les persones que des del passat 14 de març, dia en què es va decretar l’estat d’alarma arran de la situació generada per la COVID19, han treballat de manera incansable pel benestar de la ciutadania.



Amb l’eslògan “Orgullosos de la nostra gent”, es tracta d’una campanya d’imatge formada per dotze cartells diferents en els quals apareix un representant per cada col·lectiu d’Alaquàs que ha tingut un paper destacat durant el confinament. Els col·lectius representats són: la Policia Local d’Alaquàs, el personal sanitari del Centre de Salut, els serveis urbans municipals, el servei de neteja viària i d’interiors, el servei de desinfecció i recollida de fem, el servei d’informació de l’oficina d’atenció ciutadana, els serveis socials municipals, el comerç, el transport i el voluntariat social i civil que ha col·laborat en la confecció de mascaretes, viseres, repartiment d’aliments i medicines, atenció telefònica, etc.

El disseny gràfic s’ha traslladat als diferents suports publicitaris que hi ha als carrers d’Alaquàs. D’una banda, els cartells es poden veure ens diferents panells coneguts com MUPIS que hi ha en les principals carrers del municipi. Les mateixes fotografies es poden contemplar també en la façana de l’Ajuntament d’Alaquàs així com en la pantalla digital instal·lada recentment en la façana de l’edifici cultural l’Olivar II.